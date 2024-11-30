Исландия проводит досрочные парламентские выборы из-за распада коалиции

После распада предыдущей правящей коалиции в Исландии сегодня проходят досрочные выборы. Участие в голосовании могут принять почти 270 000 избирателей, имеющих право голоса. Частичные результаты ожидаются постепенно в разных частях страны в течение ночи.

Передает УНН со ссылкой на ORF.

В Исландии произошли значительные политические изменения. Правящая коалиция находится в упадке. Сегодня в Исландии досрочно выберут новый парламент, - речь идет о 63 местах. Почти 270 000 избирателей, имеющих право голоса, более чем каждый десятый из них поставил галочку перед фактическим днем выборов. Для всех остальных избирательные участки будут работать сегодня до 22 часов (по местному времени).

Сразу после закрытия избирательных участков не было никаких прогнозов, но ожидается, что частичные результаты из разных частей страны будут обнародоваться постепенно в течение ночи. Ожидается, что предварительные окончательные результаты будут известны утром в воскресенье по немецкому времени.

справка

Следующие всеобщие выборы в Исландии должны были состояться только в конце лета 2025 года. Однако разногласия в трехпартийной коалиции премьер-министра Бьярни Бенедиктссон привели к распаду правительства в середине октября, после чего президент Халла Томасдоттир досрочно распустила парламент по требованию главы правительства.

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