Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде: несколько человек задержаны

В Австрии и Германии арестовали нескольких человек, которых подозревают в подготовке терактов в соборах Кельна, Вены и Мадрида, за которыми, вероятно, стоит исламистская террористическая ячейка, сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, органы безопасности Австрии, Германии и Испании получили признаки того, что исламистская террористическая ячейка, возможно, хочет совершить несколько нападений в Европе накануне Нового года или Рождества.

Правоохранители Германии обыскали Кельнский собор, чтобы убедиться, что опасные предметы уже не были положены в церковь. Были привлечены собаки-взрывотехники для поиска взрывчатки.

Отмечается, что из-за предупреждения об опасности для Кельнского собора, полиция будет принимать специальные меры защиты.

Также в Вене под охрану взяли собор Святого Стефана.

Эти меры предосторожности служат для поддержания общей безопасности людей в Австрии. На Рождественские праздники полиция усилит меры предосторожности. Привлечены гражданские и одетые службы спасения со спецсредствами. Внимание полиции сосредоточено прежде всего на церквях и религиозных мероприятиях, особенно церковных службах и рождественских ярмарках, - сообщает издание.

Кроме того. Кроме того, в Вене, а также в Германии были задержаны несколько подозреваемых, которые, возможно, готовили теракт в городе. По информации издания, арестованные являются таджиками, которые якобы хотели осуществить атаку в пользу "Исламского государства в провинции Хорасан" (ветвь ИГ в Афганистане).

Напомним,

Полиция Австрии сообщила об усилении мер антитеррористической безопасности из-за повышенной угрозы терактов в рождественские праздники.