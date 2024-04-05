Ищут другой способ демонстрации поддержки: Украина не получит приглашение в НАТО на саммите летом - NYT

На Вашингтонском саммите в июле Украина не получит официального приглашения вступить в НАТО. Но страны-члены хотят другим способом показать, что они поддерживают Украину "в долгосрочной перспективе". Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

По данным NYT, представители Альянса согласны, с тем что официальное приглашение Украины вступить в НАТО не произойдет на торжествах, запланированных в Вашингтоне в июле.

"У НАТО нет желания принимать нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности альянса втянул бы его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года", - говориться в сообщении.

Поэтому в НАТО будут искать некую золотую середину, что-то вроде членства, но достаточно весомое, чтобы показать, что Альянс поддерживает Украину "в долгосрочной перспективе", как выразился на этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам высокопоставленных западных дипломатов, участвовавших в обсуждениях, пока остается неясным, что именно это будет.

Как пишет NYT предложения, выдвинутые на этой неделе на встрече министров иностранных дел в Брюсселе о предоставлении НАТО большего контроля над координацией военной помощи, финансирования и обучения украинских вооруженных сил, были сразу же встречены со скептицизмом.

Соединенные Штаты и Германия по-прежнему выступают против предложения Украине начать переговоры о членстве в Брюсселе, как они это сделали на прошлогоднем саммите в Вильнюсе, и хотят, чтобы этот вопрос был снят с обсуждения в июле, несмотря на аналогичный процесс в Европейском Союзе, который был одобрен прошлым летом. зима.

"Но они хотят дать Украине конкретные обязательства, которые она сможет выполнить. Попытки четко определить, какие условия должна выполнить Украина, чтобы начать переговоры с НАТО, еще не продвинулись вперед", - говориться в сообщении.

Дополнение

2 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что саммит НАТО в Вашингтоне этим летом будет сфокусирован на "дорожной карте" вступления Украины в Альянс.

В марте вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина заявила, что ключевые противники приглашения Украины в НАТО - это США и Германия. Союзники призывают Киев не портить "атмосферу" на Вашингтонском саммите.

Также в марте она заявляла, что Украина и США отдельно готовятся к Вашингтонскому саммиту.