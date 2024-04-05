Ищут другой способ демонстрации поддержки: Украина не получит приглашение в НАТО на саммите летом - NYT

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  100832 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  104450 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  104917 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  98024 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  124106 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  117051 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  118748 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  111221 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  100995 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
4 апреля 2024, 11:38  •  91888 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  217915 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  293028 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

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2 апреля 2024, 04:45  •  296067 просмотра

Ищут другой способ демонстрации поддержки: Украина не получит приглашение в НАТО на саммите летом - NYT

Украина не получит официального приглашения вступить в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле, но страны-члены хотят найти другой способ продемонстрировать свою долгосрочную поддержку Украине.

Война •   •  11434 просмотра
Ищут другой способ демонстрации поддержки: Украина не получит приглашение в НАТО на саммите летом - NYT

В Крыму оккупанты выставили украденные экспонаты музея "Каменная могила"

На выставке в Херсонесе представлены древние артефакты, похищенные из Украинского национального историко-археологического заповедника "Каменная могила".

Война •   •  8824 просмотра
В Крыму оккупанты выставили украденные экспонаты музея "Каменная могила"

Пентагон относительно ударов по российским НПЗ: поддержка Украины предназначена для защиты и возвращения ею своей суверенной территории, не предоставляем помощи для использования вне этого

По словам представителя Пентагона Пэта Райдера, помощь США Украине имеет целью помочь ей защитить свою суверенную территорию и вернуть ее, и США не предоставляют никакой помощи для использования вне этого.

Война •   •  10478 просмотра
Пентагон относительно ударов по российским НПЗ: поддержка Украины предназначена для защиты и возвращения ею своей суверенной территории, не предоставляем помощи для использования вне этого

Нацгвардейцы взяли в плен оккупанта, который ехал штурмовать позиции ВСУ на мопеде

Национальная гвардия задержала 43-летнего контрактника российской бригады морской пехоты, который подъехал на мопеде к украинским позициям вблизи Урожайного с целью разведки.

Война •   •  17886 просмотра
Нацгвардейцы взяли в плен оккупанта, который ехал штурмовать позиции ВСУ на мопеде

Школы 6 прифронтовых областей Украины обеспечат гаджетами с уникальным контентом изучения украинского языка

900 устройств, включая ноутбуки и планшеты с уникальным контентом eKidz, будут предоставлены школам в 6 прифронтовых областях Украины - Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской - для развития базовых навыков чтения и изучения украинского языка.

Общество •   •  18005 просмотра
Школы 6 прифронтовых областей Украины обеспечат гаджетами с уникальным контентом изучения украинского языка

ТЦК будут вызывать граждан, которым исполнилось 25 лет, для уточнения данных и прохождения медосмотра - Генштаб

Согласно новому закону, ТЦК будут вызывать граждан, состоящих на воинском учете и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных и прохождения медицинского осмотра.

Общество •   •  15826 просмотра
ТЦК будут вызывать граждан, которым исполнилось 25 лет, для уточнения данных и прохождения медосмотра - Генштаб

Сплоченность и региональное развитие: Одесская область - новый пилотный регион швейцарско-украинского проекта UCOR

Одесская область - новая пилотная область швейцарско-украинского проекта UCOR.

Экономика •   •  15630 просмотра
Сплоченность и региональное развитие: Одесская область - новый пилотный регион швейцарско-украинского проекта UCOR

Более 50 нардепов имеют подозрения в уголовных преступлениях - ЧЕСТНО

По данным Движения ЧЕСТНО, по меньшей мере 54 депутата Верховной Рады подозреваются в совершении уголовных преступлений, преимущественно в коррупции и государственной измене.

политика •   •  16102 просмотра
Более 50 нардепов имеют подозрения в уголовных преступлениях - ЧЕСТНО

Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

Иван Федоров, председатель Запорожской областной военной администрации, объявил о кадровых чистках в Запорожском областном совете, чтобы сэкономить до 18 миллионов гривен ежегодно, что позволит закупить более 1000 беспилотников для обороны.

Война •   •  18136 просмотра
Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать

Украина имеет системы противовоздушной обороны, способные сбивать иранские баллистические ракеты типа "Фатех-110" и "Золфагар" с дальностью полета 300 и 600 км соответственно, но нуждается в большем количестве таких систем, чтобы противостоять большому количеству ракет.

Война •   •  17868 просмотра
Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать