Исчезновение самолета Асада с радаров оказалось операцией рф по его спасению - ГУР
Киев • УНН
ГУР сообщает, что потеря сигнала самолета Ил-76Т с Асадом была прикрытием для его эвакуации из Дамаска. Российский контингент спешно покидает Сирию морским и воздушным путями.
россия использовала дезинформацию об исчезновении самолета Ил-76Т с радаров для прикрытия эвакуации Башара Асада. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН.
Побег из Дамаска Башара Асада сопровождался новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, которое якобы было вызвано сбитием или авиакатастрофой. Согласно имеющимся данным, указанную дезинформацию государство-агрессор россия использовала для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя и ограниченного круга приближенных к нему лиц
Отмечается, что потеря сигнала самолета Асада с радаров вероятно связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и совершал полет под их руководством.
Между тем положение российского контингента в Сирии — стабильно затруднительное и сокрушительное, указали в ГУР. По данным украинской разведки, остатки группировки россиян продолжают "впопыхах паковаться и отчаливать морем и небом".
Первыми бежали "шишки" российской армии. В частности, вслед за провальным генералом сергеем киселем территорию ближневосточной страны покинул новоназначенный командующий группировкой войск рф в Сирии генерал александр чайко-он покомандовал неделю
Для вывоза остатков своего вооружения, техники и личного состава россияне привлекли дополнительные корабли, в том числе из состава Балтийского флота рф.
Напомним
Сирийские повстанцы, добившиеся значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, 8 декабря объявили о захвате столицы Дамаска и сообщили о падении правителя Башара Асада.
Самолет Syrian Air, на котором сбегал президент Сирии Башар Асад, исчез с радаров. Существует версия, что самолет мог быть сбит и Асад погиб в авиакатастрофе.