Исчезновение самолета Асада с радаров оказалось операцией рф по его спасению - ГУР

россия использовала дезинформацию об исчезновении самолета Ил-76Т с радаров для прикрытия эвакуации Башара Асада. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН.

Побег из Дамаска Башара Асада сопровождался новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, которое якобы было вызвано сбитием или авиакатастрофой. Согласно имеющимся данным, указанную дезинформацию государство-агрессор россия использовала для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя и ограниченного круга приближенных к нему лиц