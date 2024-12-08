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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Исчезновение самолета Асада с радаров оказалось операцией рф по его спасению - ГУР

Исчезновение самолета Асада с радаров оказалось операцией рф по его спасению - ГУР

Киев  •  УНН

 • 3423 просмотра

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ГУР сообщает, что потеря сигнала самолета Ил-76Т с Асадом была прикрытием для его эвакуации из Дамаска. Российский контингент спешно покидает Сирию морским и воздушным путями.

россия использовала дезинформацию об исчезновении самолета Ил-76Т с радаров для прикрытия эвакуации Башара Асада. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, передает УНН

Побег из Дамаска Башара Асада сопровождался новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, которое якобы было вызвано сбитием или авиакатастрофой.  Согласно имеющимся данным, указанную дезинформацию государство-агрессор россия использовала для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя и ограниченного круга приближенных к нему лиц

- говорится в заявлении ГУ МО Украины. 

Отмечается, что потеря сигнала самолета Асада с радаров вероятно связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и совершал полет под их руководством.

Между тем положение российского контингента в Сирии — стабильно затруднительное и сокрушительное, указали в ГУР. По данным украинской разведки, остатки группировки россиян продолжают "впопыхах паковаться и отчаливать морем и небом".

Первыми бежали "шишки" российской армии. В частности, вслед за провальным генералом сергеем киселем территорию ближневосточной страны покинул новоназначенный командующий группировкой войск рф в Сирии генерал александр чайко-он покомандовал неделю

- рассказали в ГУР. 

Для вывоза остатков своего вооружения, техники и личного состава россияне привлекли дополнительные корабли, в том числе из состава Балтийского флота рф. 

Напомним

Сирийские повстанцы, добившиеся значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, 8 декабря объявили о захвате столицы Дамаска и сообщили о падении правителя Башара Асада.

Самолет Syrian Air, на котором сбегал президент Сирии Башар Асад, исчез с радаров. Существует версия, что самолет мог быть сбит и Асад погиб в авиакатастрофе. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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damaskДамаск
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия