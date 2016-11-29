Иранский патрульный катер привел оружие на американский вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Легкий патрульный катер Корпуса стражей исламской революции направил бортовое оружие на американский военный вертолет. Инцидент произошел в Ормузском проливе, передает УНН со ссылкой на Reuters .
Американский вертолет MH-60 пролетал над международными водами на расстоянии примерно половины морской мили от двух иранских катеров, когда оружие одного из них было нацелено на МН-60.
"Согласно нашим стандартам, такой поступок является провокационным и может быть расценен как эскалация", - заявил представитель оборонного ведомства США на условиях анонимности.
Не уточняется, какой тип оружия был направлен на американский вертолет.