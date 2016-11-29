Іранський патрульний катер навів зброю на американський вертоліт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Легкий патрульний катер Корпусу вартових ісламської революції націлив бортову зброю на американський військовий вертоліт. Інцидент стався в Ормузькій протоці, передає УНН з посиланням на Reuters.
Американський вертоліт MH-60 пролітав над міжнародними водами на відстані приблизно половини морської милі від двох іранських катерів, коли зброя одного з них була націлена на МН-60.
“Згідно з нашими стандартам, такий вчинок є провокаційним і може бути розцінений як ескалація”, — заявив представник оборонного відомства США на умовах анонімності.
Не уточнюється, який тип зброї був спрямований на американський вертоліт.