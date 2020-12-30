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Иран заявил о завершении расследования катастрофы самолета МАУ

Киев • УНН

 • 22128 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Иран завершил расследование катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого над Тегераном в январе текущего года. Об этом заявил в среду министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами, передает УНН со ссылкой на IRNA.

Иран заявил о завершении расследования катастрофы самолета МАУ

"Министр дорог и городского развития объявил о завершении расследования авиакатастрофы рейса "Тегеран-Киев", - пишет издание.

Отмечается, что сегодня в кулуарах заседания кабинета министров Ирана, посвященного переговорному процессу по поводу авиакатастрофы, министр заявил журналистам, что "расследование авиакатастрофы было проведено профессионально и без всяких предубеждений".

"Окончательный отчет был опубликован на английском языке и был предоставлен всем заинтересованным сторонам и вскоре будет доступен всем людям в информационной системе Управления гражданской авиации", - сказал министр.

Как сообщал УНН, ранее на этой неделе Иран заявил, что передал Киеву окончательный технический отчет по результатам расследования причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит в аэропорту Тегерана 8 января.

В то же время, в МИДе Украины утверждают, что Иран не передавал никаких отчетов о катастрофе самолета МАУ.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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