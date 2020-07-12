Иран временно запретил похороны и свадьбы из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Ирана Хасан Роугани призвал временно запретить проведение массовых общественных мероприятий, в частности свадеб и похорон, чтобы замедлить рост количества случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет “Радио Свобода”, передает УНН.
Вскоре после заявления Роугани 11 июля полиция Тегерана объявила о закрытии всех заведений по проведению свадеб и похорон — до отдельного сообщения.
Роугани назвал причиной увеличения количества случаев COVID-19 то, что люди активно собираются на массовые мероприятия. Он отметил, что вступительные экзамены в университеты, возможно, придется приостановить. Однако Роугани отверг идею об ограничении экономической активности, которая и так привела страну к значительной безработице и падению более чем вдвое национальной валюты.
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Иран, одна из наиболее пострадавших от коронавируса страна. За последние сутки в стране обнаружили почти 2400 новых случаев COVID-19, умерло более 180 человек (всего — 12635). Общее количество инфекций — более 255 тыс.