Иран временно запретил похороны и свадьбы из-за коронавируса

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 27814 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 42490 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 108095 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 117198 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120979 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 157744 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118611 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 146765 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104712 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102940 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Иран временно запретил похороны и свадьбы из-за коронавируса

Иран временно запретил похороны и свадьбы из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 14444 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Ирана Хасан Роугани призвал временно запретить проведение массовых общественных мероприятий, в частности свадеб и похорон, чтобы замедлить рост количества случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

Вскоре после заявления Роугани 11 июля полиция Тегерана объявила о закрытии всех заведений по проведению свадеб и похорон — до отдельного сообщения.

Роугани назвал причиной увеличения количества случаев COVID-19 то, что люди активно собираются на массовые мероприятия. Он отметил, что вступительные экзамены в университеты, возможно, придется приостановить. Однако Роугани отверг идею об ограничении экономической активности, которая и так привела страну к значительной безработице и падению более чем вдвое национальной валюты.

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Иран, одна из наиболее пострадавших от коронавируса страна. За последние сутки в стране обнаружили почти 2400 новых случаев COVID-19, умерло более 180 человек (всего — 12635). Общее количество инфекций — более 255 тыс.

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