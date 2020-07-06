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Ирак опроверг ракетный обстрел аэропорта Багдада

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Представители сил безопасности Ирака в понедельник выступили с опровержением информации о ракетном обстреле территории международного аэропорта иракской столицы. Об этом сообщается на странице пресс-службы силовых структур республики в Twitter, пишет УНН.

“Несколько СМИ сообщили о падении ракеты (запущенной из ЗРК типа) „Катюша“ возле терминала международного аэропорта Багдада. Мы полностью опровергаем эту новость, Багдадское оперативное командование не докладывало о каких-либо пусках ракет до 00:50 (время совпадает с киевским). Мы призываем СМИ быть более точными и брать информацию у пресс-службы силовых структур”, — говорится в заявлении.

В ночь на понедельник телеканал Al Arabiya и ряд других арабских СМИ информировали о ракетном обстреле аэропорта Багдада. Отмечалось, что боеприпас не взорвался. По его данным, удар был нанесен по части аэропорта, где расквартированы американские военнослужащие. Информации о значительном ущербе не поступало.

تناقلت وسائل اعلام متعددة خبراً عّن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب صالة مطار بغداد الدولي . ننفي هذا الخبر تماما ولَم يتأشر لدى قيادة عمليات بغداد اي اطلاق صواريخ لغاية الساعة 0050 وندعوا وسائل الاعلام توخي الدقة واخذ المعلومات من خلية الاعلام الامني حصراً .

— خلية الإعلام الأمني (@SecMedCell) July 5, 2020

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