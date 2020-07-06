Ирак опроверг ракетный обстрел аэропорта Багдада
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Представители сил безопасности Ирака в понедельник выступили с опровержением информации о ракетном обстреле территории международного аэропорта иракской столицы. Об этом сообщается на странице пресс-службы силовых структур республики в Twitter, пишет УНН.
“Несколько СМИ сообщили о падении ракеты (запущенной из ЗРК типа) „Катюша“ возле терминала международного аэропорта Багдада. Мы полностью опровергаем эту новость, Багдадское оперативное командование не докладывало о каких-либо пусках ракет до 00:50 (время совпадает с киевским). Мы призываем СМИ быть более точными и брать информацию у пресс-службы силовых структур”, — говорится в заявлении.
В ночь на понедельник телеканал Al Arabiya и ряд других арабских СМИ информировали о ракетном обстреле аэропорта Багдада. Отмечалось, что боеприпас не взорвался. По его данным, удар был нанесен по части аэропорта, где расквартированы американские военнослужащие. Информации о значительном ущербе не поступало.
تناقلت وسائل اعلام متعددة خبراً عّن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب صالة مطار بغداد الدولي . ننفي هذا الخبر تماما ولَم يتأشر لدى قيادة عمليات بغداد اي اطلاق صواريخ لغاية الساعة 0050 وندعوا وسائل الاعلام توخي الدقة واخذ المعلومات من خلية الاعلام الامني حصراً .— خلية الإعلام الأمني (@SecMedCell) July 5, 2020