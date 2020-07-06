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Ірак спростував ракетний обстріл аеропорту Багдада

Ірак спростував ракетний обстріл аеропорту Багдада

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Представники сил безпеки Іраку в понеділок виступили зі спростуванням інформації про ракетний обстріл території міжнародного аеропорту іракської столиці. Про це повідомляється на сторінці пресслужби силових структур республіки в Twitter, пише УНН.

“Кілька ЗМІ повідомили про падіння ракети (запущеної з ЗРК типу) „Катюша“ біля терміналу міжнародного аеропорту Багдада. Ми повністю спростовуємо цю новину, Багдадське оперативне командування не повідомляло про будь-які пуски ракет до 00:50 (час збігається з київським). Ми закликаємо ЗМІ бути більш точними і брати інформацію у пресслужби силових структур”, — йдеться в заяві.

У ніч на понеділок телеканал Al Arabiya і ряд інших арабських ЗМІ інформували про ракетний обстріл аеропорту Багдада. Зазначалося, що боєприпас не вибухнув. За його даними, удар був нанесений по частині аеропорту, де розквартировані американські військовослужбовці. Інформації про значний збиток не надходило.

تناقلت وسائل اعلام متعددة خبراً عّن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب صالة مطار بغداد الدولي . ننفي هذا الخبر تماما ولَم يتأشر لدى قيادة عمليات بغداد اي اطلاق صواريخ لغاية الساعة 0050 وندعوا وسائل الاعلام توخي الدقة واخذ المعلومات من خلية الاعلام الامني حصراً .

— خلية الإعلام الأمن (@SecMedCell) July 5, 2020

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