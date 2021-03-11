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Ипотека в Украине дешевеет: под какой процент дают кредит

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Ставки по ипотечным кредитам в банках в Украине продолжили снижаться в январе - до 13,8% на вторичном рынке и до 15,9% на первичном. При этом заинтересованность в ипотеке за месяц упала на треть - новых кредитов выдали на 37% меньше. Об этом свидетельствуют результаты опросов банков от Национального банка Украины, передает УНН.

Цитата:

"В январе 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам несколько снизилась. По результатам последнего опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению, в отчетном периоде средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 13,8% (в декабре 2020-го - 14 %), на первичном - 15,9% (в декабре - 16,9%)", - говорится в сообщении.

Детали

Банки сообщили, что в январе было выдано 444 кредита на общую сумму 326 млн грн.

"Если сравнить с декабрем 2020 года, объем выдачи новых ипотечных кредитов снизился на 37%. Это сезонный эффект, поскольку по сравнению с январем 2020 года объем новой ипотеки все же увеличился на 85% г/г", - указали в Нацбанке.

В январе, как указано, вырос средний размер кредита на покупку жилья. "Если в декабре 2020 года он составлял около 702 тыс. грн, то в январе 2021-го - 734 тыс. грн", - добавили в НБУ.

На сегодня средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 881 тыс. грн, вторичной - 708 тыс. грн.

Результаты опросов показали, что вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке составляла около 82% по объему от всех новых выдач.

Опросы банков также свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрированный. Более 85% новых соглашений (278 млн грн) заключили пять банков.

В региональном разрезе наибольшее количество ипотечных кредитов выдано:

  • в Киеве - 135 договоров на 130,6 млн грн (40% от общей суммы),
  • в Киевской области - 59 договоров на 51,6 млн грн (16% от общей суммы),
  • в Харьковской области - 53 договора на общую сумму почти 37 млн грн (11% от общей суммы),
  • во Львовской области - 24 договора на 20 млн грн,
  • в Днепропетровской области - 29 договоров на 14,7 млн грн.

Что было раньше

Кабинет министров на заседании 27 января утвердил решение об удешевлении стоимости ипотечных кредитов до 7% годовых. Программу запустили 1 марта. При этом НБУ повысил учетную ставку - впервые за последние несколько месяцев. От ее величины зависит, под какие проценты банки готовы давать кредиты.

Но в правительстве говорят, что в Украине возможна ипотека даже под 5% годовых, и работать над этим начнут уже в течение первого полугодия этого года.

В экспертных кругах отмечают при этом, что в "дешевой" ипотеке от правительства могут быть подводные камни - "завуалированные дополнительные проценты".

В то же время, еще в августе 2020 года Президент Владимир Зеленский сообщал, что есть определенные сложности во внедрении ипотеки под 10%, анонсированной в июле того же года.

Отметим также, что по данным НБУ, в прошлом году спрос на ипотеку среди населения рекордно вырос, в том числе на фоне снижения процентов по ипотечным кредитам.

НБУ хочет более чем удвоить объемы ипотеки до 2024 года - с 0,7% до 2% ВВП.

Что известно о возможности дешевой ипотеки

Правительство в ноябре 2020 года поручил Министерству финансов обеспечить создание ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" для запуска доступного ипотечного кредитования населения.

В одном из ноябрьских интервью глава Минфина Сергей Марченко говорил, что специальная компания будет докапитализированна правительством.

По его словам, "планируется, что такие кредиты будут предоставляться в сумме до 2 млн грн по низким процентным ставкам, приблизительно от 5 до 7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев". Второе направление - финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса. Указанное направление финансирования будет направлено для сохранения рабочих мест, содействия в обеспечении жильем военных, полицейских и других служащих, указывал Марченко. Тогда, комментируя, будут ли низкие ставки фиксированы на протяжении всего периода кредитования, министр финансов отмечал, что "да, государство берет на себя риски, в том числе инфляционные". Однако, он обещал запуск этих программ еще в конце прошлого года, а о "доступной ипотеке" под 7% стало известно лишь в конце января этого года.

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