Іпотека в Україні дешевшає: під який відсоток дають кредит

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"У січні 2021 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами дещо знизилася. За результатами останнього опитування банків про обсяги виданих іпотечних кредитів населенню, у звітному періоді середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 13,8% (у грудні 2020 року – 14%), на первинному – 15,9% (у грудні –16,9%)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Банки повідомили, що у січні було видано 444 кредити на загальну суму 326 млн грн.

"Якщо порівняти з груднем 2020 року, обсяг видачі нових іпотечних кредитів знизився на 37%. Це сезонний ефект, оскільки проти січня 2020 року обсяг нової іпотеки все ж збільшився на 85% р/р", - вказали у Нацбанку.

У січні, як вказано, зріс середній розмір кредиту на купівлю житла. "Якщо у грудні 2020 року він становив близько 702 тис. грн, то в січні 2021 року – 734 тис. грн", - додали у НБУ.

На сьогодні середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості становить 881 тис. грн, вторинної – 708 тис. грн.

Результати опитувань показали, що вторинний ринок продовжує суттєво переважати за кількістю й за обсягом кредитування. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку становила близько 82% за обсягом від усіх нових видач.

Опитування банків також свідчать, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований. Понад 85% нових угод (278 млн грн) уклали п’ять банків.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів видано:



у Києві – 135 договорів на 130,6 млн грн (40% від загальної суми),



у Київській області – 59 договорів на 51,6 млн грн (16% від загальної суми),



у Харківській області – 53 договори на загальну суму майже 37 млн грн (11% від загальної суми),



у Львівській області – 24 договори на 20 млн грн,



у Дніпропетровській області – 29 договорів на 14,7 млн грн.



Що було раніше

Кабінет міністрів на засіданні 27 січня затвердив рішення про здешевлення вартості іпотечних кредитів до 7% річних. Програму запустили 1 березня. При цьому НБУ підвищив облікову ставку - вперше за останні кілька місяців. Від її величини залежить, під які відсотки банки готові давати кредити.

Та в уряді кажуть, що в Україні можлива іпотека навіть під 5% річних, і працювати над цим почнуть вже впродовж першого півріччя цього року.

В експертних колах зазначають при цьому, що в "дешевій" іпотеці від уряду можуть бути підводні камені - "завуальовані додаткові відсотки".

Водночас, ще у серпні 2020 року Президент Володимир Зеленський повідомляв, що є певні складності у впровадженні іпотеки під 10%, анонсованої у липні того ж року.

Зазначимо також, що за даними НБУ, минулого року попит на іпотеку серед населення рекордно зріс, зокрема і на тлі зниження відсотків за іпотечними кредитами.

НБУ хоче більш ніж подвоїти обсяги іпотеки до 2024 року - з 0,7% до 2% ВВП.

Що відомо про можливість дешевої іпотеки

Уряд у листопаді 2020 року доручив Міністерству фінансів забезпечити створення ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" для запуску доступного іпотечного кредитування населення.

В одному з листопадових інтерв'ю голова Мінфіну Сергій Марченко казав, що спеціальна компанія буде докапіталізована урядом.

З його слів, "планується, що такі кредити будуть надаватися у сумі до 2 млн грн за низькими відсотковими ставками, приблизно від 5 до 7 % річних на строк від 60 до 240 місяців". Другий напрям – фінансовий лізинг на строк до 20 років з відсотковою ставкою близько 5% річних і без сплати першого внеску. Зазначений напрямок фінансування буде спрямований для збереження робочих місць, сприяння в забезпечені житлом військових, поліцейських та інших службовців, вказував Марченко. Тоді, коментуючи, чи низькі ставки будуть фіксовані протягом усього періоду кредитування, міністр фінансів зазначав, що "так, держава бере на себе ризики, у тому числі інфляційні". Однак, він обіцяв запуск цих програм ще наприкінці минулого року, а про "доступну іпотеку" під 7% стало відомо лише наприкінці січня цього року.