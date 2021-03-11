Іпотека в Україні дешевшає: під який відсоток дають кредит

ukru
21:00 • 31390 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 68020 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 56960 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 100395 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 66256 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 97123 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116521 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144699 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184189 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312073 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103882 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101783 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 105225 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101034 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 96222 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 59959 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312073 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246126 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339788 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333231 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64293 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110127 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110913 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107872 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121305 перегляди
Актуальне
Іпотека в Україні дешевшає: під який відсоток дають кредит

Іпотека в Україні дешевшає: під який відсоток дають кредит

Київ • УНН

 • 28595 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Ставки за іпотечними кредитами у банках в Україні продовжили знижуватися у січні - до 13,8% на вторинному ринку та до 15,9% на первинному. При цьому зацікавленість в іпотеці за місяць впала на третину - нових кредитів видали на 37% менше. Про це свідчать результати опитувань банків від Національного банку України, передає УНН.

Цитата:

"У січні 2021 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами дещо знизилася. За результатами останнього опитування банків про обсяги виданих іпотечних кредитів населенню, у звітному періоді середня ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 13,8% (у грудні 2020 року – 14%), на первинному – 15,9% (у грудні –16,9%)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Банки повідомили, що у січні було видано 444 кредити на загальну суму 326 млн грн.

"Якщо порівняти з груднем 2020 року, обсяг видачі нових іпотечних кредитів знизився на 37%. Це сезонний ефект, оскільки проти січня 2020 року обсяг нової іпотеки все ж збільшився на 85% р/р", - вказали у Нацбанку.

У січні, як вказано, зріс середній розмір кредиту на купівлю житла. "Якщо у грудні 2020 року він становив близько 702 тис. грн, то в січні 2021 року – 734 тис. грн", - додали у НБУ.

На сьогодні середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості становить 881 тис. грн, вторинної – 708 тис. грн.

Результати опитувань показали, що вторинний ринок продовжує суттєво переважати за кількістю й за обсягом кредитування. Частка укладених іпотечних договорів на купівлю житла на вторинному ринку становила близько 82% за обсягом від усіх нових видач.

Опитування банків також свідчать, що ринок іпотечного кредитування дуже концентрований. Понад 85% нових угод (278 млн грн) уклали п’ять банків.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів видано:

  • у Києві – 135 договорів на 130,6 млн грн (40% від загальної суми),
  • у Київській області – 59 договорів на 51,6 млн грн (16% від загальної суми),
  • у Харківській області – 53 договори на загальну суму майже 37 млн грн (11% від загальної суми),
  • у Львівській області – 24 договори на 20 млн грн,
  • у Дніпропетровській області – 29 договорів на 14,7 млн грн.

Що було раніше

Кабінет міністрів на засіданні 27 січня затвердив рішення про здешевлення вартості іпотечних кредитів до 7% річних. Програму запустили 1 березня. При цьому НБУ підвищив облікову ставку - вперше за останні кілька місяців. Від її величини залежить, під які відсотки банки готові давати кредити.

Та в уряді кажуть, що в Україні можлива іпотека навіть під 5% річних, і працювати над цим почнуть вже впродовж першого півріччя цього року.

В експертних колах зазначають при цьому, що в "дешевій" іпотеці від уряду можуть бути підводні камені - "завуальовані додаткові відсотки".

Водночас, ще у серпні 2020 року Президент Володимир Зеленський повідомляв, що є певні складності у впровадженні іпотеки під 10%, анонсованої у липні того ж року.

Зазначимо також, що за даними НБУ, минулого року попит на іпотеку серед населення рекордно зріс, зокрема і на тлі зниження відсотків за іпотечними кредитами.

НБУ хоче більш ніж подвоїти обсяги іпотеки до 2024 року - з 0,7% до 2% ВВП.

Що відомо про можливість дешевої іпотеки

Уряд у листопаді 2020 року доручив Міністерству фінансів забезпечити створення ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" для запуску доступного іпотечного кредитування населення.

В одному з листопадових інтерв'ю голова Мінфіну Сергій Марченко казав, що спеціальна компанія буде докапіталізована урядом.

З його слів, "планується, що такі кредити будуть надаватися у сумі до 2 млн грн за низькими відсотковими ставками, приблизно від 5 до 7 % річних на строк від 60 до 240 місяців". Другий напрям – фінансовий лізинг на строк до 20 років з відсотковою ставкою близько 5% річних і без сплати першого внеску. Зазначений напрямок фінансування буде спрямований для збереження робочих місць, сприяння в забезпечені житлом військових, поліцейських та інших службовців, вказував Марченко. Тоді, коментуючи, чи низькі ставки будуть фіксовані протягом усього періоду кредитування, міністр фінансів зазначав, що "так, держава бере на себе ризики, у тому числі інфляційні". Однак, він обіцяв запуск цих програм ще наприкінці минулого року, а про "доступну іпотеку" під 7% стало відомо лише наприкінці січня цього року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79