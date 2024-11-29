Инженер госпредприятия организовал схему фейкового бронирования от мобилизации

Правоохранители разоблачили на оформленные липового бронирования военнообязанных мужчин ведущего инженера одного из филиалов государственного предприятия, который относится к критической инфраструктуре в энергетической сфере. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Детали

По данным ГБР, инженер, имея доступ к приказам Минэкономики, в соответствии с которыми принимались решения по бронированию военнообязанных, изготавливал липовые выдержки из соответствующих приказов. В них он вносил недостоверные сведения, что эти граждане якобы работают на различных госпредприятиях критической инфраструктуры и подпадают под отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации на 6 месяцев.

Кроме этого, он изготавливал поддельные документы относительно принадлежности того или иного предприятия к категории критически важного, а также по бронированию их работников.

Установлено, что были поддельные документы в отношении работников 12 предприятий, всего в отношении 454 граждан. в зависимости от сложности "услуга" стоила от 200 до 2 тыс. долларов США - рассказали в ГБР.

Изготовленные инженером документы, как сообщается, использовались при проверке военно-учетных документов у граждан, вносились в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а также использовались при пересечении государственной границы Украины.

Правоохранители провели 20 обысков, во время которых изъяли компьютеры, носители информации, поддельные документы и списки лиц, воспользовавшихся такими "услугами".

Ведущему инженеру сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления других граждан и юридических лиц, которым были поддельные документы. Также осуществляется проверка возможной причастности к противоправным действиям других лиц, в том числе должностных лиц министерств, РТЦК и СП.