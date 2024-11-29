Инженер госпредприятия организовал схему фейкового бронирования от мобилизации
Киев • УНН
На государственном предприятии разоблачили инженера, который оформлял фальшивые документы для отсрочки от мобилизации. За сумму от 200 до 2000 долларов он подделал документы для 454 человек из 12 предприятий.
Правоохранители разоблачили на оформленные липового бронирования военнообязанных мужчин ведущего инженера одного из филиалов государственного предприятия, который относится к критической инфраструктуре в энергетической сфере. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Детали
По данным ГБР, инженер, имея доступ к приказам Минэкономики, в соответствии с которыми принимались решения по бронированию военнообязанных, изготавливал липовые выдержки из соответствующих приказов. В них он вносил недостоверные сведения, что эти граждане якобы работают на различных госпредприятиях критической инфраструктуры и подпадают под отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации на 6 месяцев.
Кроме этого, он изготавливал поддельные документы относительно принадлежности того или иного предприятия к категории критически важного, а также по бронированию их работников.
Установлено, что были поддельные документы в отношении работников 12 предприятий, всего в отношении 454 граждан. в зависимости от сложности "услуга" стоила от 200 до 2 тыс. долларов США
Изготовленные инженером документы, как сообщается, использовались при проверке военно-учетных документов у граждан, вносились в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а также использовались при пересечении государственной границы Украины.
Правоохранители провели 20 обысков, во время которых изъяли компьютеры, носители информации, поддельные документы и списки лиц, воспользовавшихся такими "услугами".
Ведущему инженеру сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
Вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления других граждан и юридических лиц, которым были поддельные документы. Также осуществляется проверка возможной причастности к противоправным действиям других лиц, в том числе должностных лиц министерств, РТЦК и СП.