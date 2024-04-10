Инцидент с повесткой для журналиста "Слідства.Інфо": в ГБР объяснили, при каких условиях начнут расследование

Следователи ГБР готовы начинать расследование инцидента с журналистом "Слідство.Інфо", которому пытались вручить повестку якобы за его расследование в отношении чиновника СБУ. Однако это будет возможно только после того, как в ГБР поступит официальное сообщение и сопровождающие материалы от Офиса Генпрокурора. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сапьян отметила, что ГБР видело сообщение Офис Генерального прокурора о том, что открыто уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников СБУ и ТЦК.

"Следователи ГБР готовы начать расследование, но это возможно только после того, как в ГБР поступит официальное сообщение и сопровождающие материалы. Когда это произойдет - следователи сразу приступают к работе", - сказала Сапьян.

На уточняющий вопрос, должно ли официальное сообщение прислать офис Генпрокурора, Сапьян ответила: "Да. Сейчас есть только сообщение из Офиса Генпрокурора о том, что открыто по факту уголовное производство. Когда к нам поступят официальное сообщение и сопровождающие материалы, то тогда начнется расследование".

Контекст

Издание "Слідство.Інфо" сообщало, что сотрудник СБУ мог давать указания представителям ТЦК о вручении повестки журналисту "Слідства.Інфо", который работал над расследованием о руководителе департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюке.

На основании материалов, обнародованных "Слідство.інфо", Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Александр Сырский назначил служебную проверку командующему Сухопутных войск по ситуации, связанной с повесткой журналисту за его расследование в отношении чиновника СБУ.

Правоохранители открыли уголовное производство из-за инцидента с журналистом "Слідство.Інфо", которому пытались вручить повестку за его расследование в отношении чиновника СБУ.

СМИ сообщили, что руководитель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Илья Витюк отстранен от исполнения должностных обязанностей на время проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Слидство-инфо".