Интерпайп Пинчука вместе с Укрнафтой могли нанести ущерб государству в особо крупном размере - определение ВАКС

В результате сговора ООО "Интерпайп Украина" (через ряд оффшоров принадлежит Виктору Пинчуку) и ПАО "Укрнафта" из-за закупки обсадных труб по завышенным ценам государству могли быть нанесены убытки как минимум в размере 18 миллионов гривен. Об этом говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда Украины, которым суд постановил наложить на изъятый в ходе обыска у директора ООО "Интерпайп Украина" Дениса Морозова мобильный телефон.

В постановлении ВАКС отмечается, что 18 июля в ходе проведения обыска по месту жительства директора ООО "Интерпайп Украина" Дениса Морозова обнаружен и изъят мобильный телефон Samsung SM-G975F/DS, защищенный системой логической защиты.

Во время проведения обыска ЛИЦО_6 (директор ООО "Интерпайп Украина" Денис Морозов - Ред.), по рекомендации своего адвоката сознательно заблокировал телефон и отказался в дальнейшем сообщать пароль доступа к нему, учитывая что провести осмотр имеющейся в нем информации, а также детально установить реквизиты телефона во время проведения обыска не оказалось возможным - говорится в постановлении.

Для преодоления системы защиты и проведения экспертного исследования детективом НАБУ было принято решение об изъятии указанного мобильного телефона, говорится в постановлении.

Как отмечается в судебном решении, с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств (п. 1 ч. 2 ст. 170 УПК Украины), прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры попросил наложить арест на мобильный телефон, изъятый во время проведения обыска по месту жительства.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и наложил арест на мобильный телефон директора ООО "Интерпайп Украина" Дениса Морозова - Samsung SM-G975F/DS, который заключается во временном запрете пользования, распоряжения и отчуждения.

В постановлении ВАКС уточняется, что детективами НАБУ осуществляется досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами ПАО "Укрнафта" противоправных действий, которые выразились в том, что они, действуя умышленно и злоупотребляя своим служебным положением, при возможном пособничестве должностных лиц ООО "Интерпайп Украина", путем заключения между ПАО "Укрнафта" и ООО "Интерпайп Украина" договора купли-продажи № 23/1490-МТР от 02. 08.2023 на поставку товара в виде труб обсадных, по очевидно завышенным ценам и последующей оплаты этого товара, осуществили растрату денежных средств в особо крупных размерах, а вероятная сумма ущерба от закупки труб по завышенной (по следственной версии событий) стоимости составляет не менее 18 млн грн.

"В ходе досудебного расследования установлено, что стоимость товара, который является предметом договора № 23/1490-МТР от 02.08.2023, заключенного между ПАО "Укрнафта" и ООО "Интерпайп Украина", является завышенной, а вероятная сумма ущерба от закупки труб по завышенной стоимости составляет не менее 18 084 993,91 грн (с НДС). Завышение стоимости товара, по следственной версии событий, осуществлено за счет перепродажи товара между юридическими лицами (ООО "Интерпайп НИКО ТЬЮБ" в AT "Интерпайп Новомосковский трубный завод" и в дальнейшем в ООО "Интерпайп Украина", которое, в свою очередь, поставило товар конечному получателю - ПАО "Укрнафта")", - отмечается в тексте решения ВАКС.

Как известно из открытых реестров, директором ООО "Интерпайп Украина" является Денис Морозов.