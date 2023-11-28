Интенсивные метели оставили без света уже 572 населенных пунктов в 12 областях

Интенсивные метели привели к обесточиванию 572 населенных пунктов в 12 областях Украины, до сих пор перекрыто движение по 8 автодорогам, сообщил во вторник Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Сегодня к вызовам полномасштабной войны добавились погодные вызовы. Украина оказалась в зоне действия мощного циклона. Сейчас из-за интенсивных метелей обесточены более 572 населенных пунктов в 12 областях, перекрыто движение на 8-ми автомобильных дорогах. К сожалению, есть человеческие жертвы - отметил Шмыгаль в Telegram.

Детали

Глава правительства напомнил, что заранее был сформирован круглосуточный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. "Он активно работает, аккумулируя усилия всех критических служб", - указал Премьер.

Сейчас к ликвидации последствий непогоды привлечено более тысячи единиц техники Агентства восстановления и ГСЧС, работают тысячи работников, развернуто около тысячи пунктов обогрева, добавил Шмыгаль.

Дополнение

На утро из-за непогоды было обесточено 411 населенных пунктов в 11 областях.