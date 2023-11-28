Интенсивные метели оставили без света уже 572 населенных пунктов в 12 областях
Киев • УНН
Снежные бури в Украине вызвали обесточивание 572 населенных пунктов в 12 областях и заблокировали 8 автодорог; есть человеческие жертвы, продолжаются работы по ликвидации последствий
Интенсивные метели привели к обесточиванию 572 населенных пунктов в 12 областях Украины, до сих пор перекрыто движение по 8 автодорогам, сообщил во вторник Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Сегодня к вызовам полномасштабной войны добавились погодные вызовы. Украина оказалась в зоне действия мощного циклона. Сейчас из-за интенсивных метелей обесточены более 572 населенных пунктов в 12 областях, перекрыто движение на 8-ми автомобильных дорогах. К сожалению, есть человеческие жертвы
Детали
Глава правительства напомнил, что заранее был сформирован круглосуточный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. "Он активно работает, аккумулируя усилия всех критических служб", - указал Премьер.
Сейчас к ликвидации последствий непогоды привлечено более тысячи единиц техники Агентства восстановления и ГСЧС, работают тысячи работников, развернуто около тысячи пунктов обогрева, добавил Шмыгаль.
Дополнение
На утро из-за непогоды было обесточено 411 населенных пунктов в 11 областях.
Интенсивные метели оставили без света уже 572 населенных пунктов в 12 областях
Снежные бури в Украине вызвали обесточивание 572 населенных пунктов в 12 областях и заблокировали 8 автодорог; есть человеческие жертвы, продолжаются работы по ликвидации последствий.
На Закарпатье во время выборов ромского "барона" произошла драка: погиб местный житель
Во время выборов ромского "барона" на Закарпатье между конкурирующими кланами произошла драка, в результате которой погиб 40-летний местный житель. Полиция задержала 34-летнего мужчину в связи со смертельным инцидентом.
Армия рф сбросила взрывчатку на машину в Бериславе, есть раненый
российская армия продолжает атаковать населенные пункты Херсонской области, известно о еще двух пострадавших.
Чешское правительство стремится освободиться от санкций на импорт российской стали
Чешская Республика добивается освобождения от санкций ЕС в отношении российской стали, ссылаясь на отсутствие жизнеспособных альтернативных поставщиков и беспокойство относительно влияния на промышленность. Чешский министр Сикела уверен, что они получат исключение при обсуждении 12-го пакета санкций ЕС.
В Минобновления анонсировали реформу сектора центрального теплоснабжения
Украина реформирует сектор централизованного теплоснабжения с целью повышения энергетической безопасности в партнерстве с USAID, сосредотачиваясь на когенерации, возобновляемых источниках энергии, биотопливе и модернизации с целью повышения энергоэффективности и устойчивости.
В Крым вернут исторические названия на крымскотатарском языке
Крым планирует восстановить исторические крымскотатарские названия своих географических объектов в рамках закона, осуждающего российскую имперскую политику в Украине. Разрабатываются механизмы использования латиницы на вывесках и в средствах массовой информации.
путин разрешил "Роснефти" и десяткам госкомпаний засекретить информацию о себе
путин подписал указ, разрешающий определенным государственным компаниям, таким как "Роснефть", скрывать корпоративную информацию с 1 июля 2023 года в ответ на "недружественные действия" со стороны США и других стран.
Швеция поддерживает решение Финляндии по закрытию границы с рф
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поддерживает решение Финляндии по закрытию границы с рф.
На Киевщине "скорая" с пациентом застряла в снежном сугробе: спасатели деблокировали машину
В Киевской области спасатели высвободили автомобиль скорой помощи с пациентом, который застрял в снежном сугробе, обеспечив безопасный проезд по дороге.
Из 14 населенных пунктов Херсонщины эвакуировали всех детей - глава ОВА
630 детей и их семьи были эвакуированы из Херсонской области из-за вражеских обстрелов; чиновники продолжают убеждать оставшиеся семьи выехать в безопасное место.