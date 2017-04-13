Институт национальной памяти подготовил новый законопроект о праздниках
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В новой редакции предложено категорию "Международные дни", в которую включено и 8 марта - День борьбы за права женщин. Его хотят сделать праздничным, но не выходным. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского института национальной памяти.
"Документ дополнен новой категорией - "Международные дни", куда включены, среди прочих 8 марта - День борьбы за права женщин (день будет праздничным, но не выходным) и 1 мая - День труда (будет выходным)", - говорится в сообщении.
Поскольку украинцы не поддержали намерение ввести Шевченковский день (9 марта) и День семьи (вторая пятница сентября) как выходные праздничные, то это предложение снято с календаря.
Вместе с тем, по желанию общественности в проект включен традиционный праздник - День Святой Троицы. Второй день после Пасхи и Троицы (понедельник) остается выходным.
Также вносится как традиционный праздник - Рождество Христово по григорианскому календарю, который отмечается 25 декабря (не является выходным днем).
Нерабочий праздничный день предлагается не переносить на понедельник, если он приходится на выходной (кроме Рождества по юлианскому календарю, 7 января).
День Государственного Флага Украины будет отмечаться 4 сентября (именно в этот день подняли сине-желтый флаг над зданием Верховной Рады Украины в 1991 году).
В законопроекте упорядочены скорбные дни и предложено День памяти жертв политических репрессий перенести с третьего воскресенье мая на первое воскресенье ноября в честь жертв расстрела 3 ноября 1937 года в урочище Сандармох, когда по приговорам внесудебных органов погибли более 100 деятелей украинской культуры, науки, военных, священнослужителей - узников Соловецкого лагеря особого назначения.
Институт подготовил новую редакцию проекта Закона Украины и соответствующий пакет документов на представление для согласования Министром культуры Украины, согласно регламенту Кабинета Министров Украины.
Как сообщал УНН 12 апреля, совместные праздничные завтраки на Пасху проведут для нуждающихся львовян.