Институт национальной памяти подготовил новый законопроект о праздниках

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В новой редакции предложено категорию "Международные дни", в которую включено и 8 марта - День борьбы за права женщин. Его хотят сделать праздничным, но не выходным. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского института национальной памяти.