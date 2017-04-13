Институт национальной памяти подготовил новый законопроект о праздниках

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45996 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103846 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159640 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117896 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117349 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113033 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104615 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107165 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103651 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154378 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Институт национальной памяти подготовил новый законопроект о праздниках

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В новой редакции предложено категорию "Международные дни", в которую включено и 8 марта - День борьбы за права женщин. Его хотят сделать праздничным, но не выходным. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского института национальной памяти.

"Документ дополнен новой категорией - "Международные дни", куда включены, среди прочих 8 марта - День борьбы за права женщин (день будет праздничным, но не выходным) и 1 мая - День труда (будет выходным)", - говорится в сообщении.

Поскольку украинцы не поддержали намерение ввести Шевченковский день (9 марта) и День семьи (вторая пятница сентября) как выходные праздничные, то это предложение снято с календаря.

Вместе с тем, по желанию общественности в проект включен традиционный праздник - День Святой Троицы. Второй день после Пасхи и Троицы (понедельник) остается выходным.

Также вносится как традиционный праздник - Рождество Христово по григорианскому календарю, который отмечается 25 декабря (не является выходным днем).

Нерабочий праздничный день предлагается не переносить на понедельник, если он приходится на выходной (кроме Рождества по юлианскому календарю, 7 января).

День Государственного Флага Украины будет отмечаться 4 сентября (именно в этот день подняли сине-желтый флаг над зданием Верховной Рады Украины в 1991 году).

В законопроекте упорядочены скорбные дни и предложено День памяти жертв политических репрессий перенести с третьего воскресенье мая на первое воскресенье ноября в честь жертв расстрела 3 ноября 1937 года в урочище Сандармох, когда по приговорам внесудебных органов погибли более 100 деятелей украинской культуры, науки, военных, священнослужителей - узников Соловецкого лагеря особого назначения.

Институт подготовил новую редакцию проекта Закона Украины и соответствующий пакет документов на представление для согласования Министром культуры Украины, согласно регламенту Кабинета Министров Украины.

Как сообщал УНН 12 апреля, совместные праздничные завтраки на Пасху проведут для нуждающихся львовян.

Украинские Национальные Новости

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