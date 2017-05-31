Инспекторов ДПС Одесской области задержали на взятке в 600 долл. США
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Инспекторов дорожно-патрульной службы Одесской области задержали на взятке в 600 долл. США за непринятие административных мер по выявленным правонарушениям. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Правоохранители установили, что полицейские на въезде в Одессу систематически требовали с водителей деньги за непринятие мер административного характера по выявленным правонарушениям. Инспекторы, в частности, остановили автомобиль, в котором обнаружили поддельный номер кузова.
"Злоумышленники "предложили" водителю заплатить 1 тыс. долл. США за непривлечение к ответственности и не перемещение машины на штрафплощадку. Во время "торгов" мужчине удалось снизить сумму до 600 американских долларов", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали одного из полицейских при получении половины суммы. Накануне оперативники спецслужбы задокументировали получение первой части взятки другими работниками дорожно-патрульной экипажа.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех полицейских, причастных к вымогательству денег с водителей.
Как сообщал УНН 31 мая, двух полицейских будут судить в Черновцах за подкуп прокурора.