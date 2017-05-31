Інспекторів ДПС Одещини затримали на хабарі в 600 дол. США
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Інспекторів дорожньо-патрульної служби Одещини затримали на хабарі в 600 дол. США за невживання адміністративних заходів за виявлені правопорушення. Про це передає УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
Правоохоронці встановили, що поліцейські на в’їзді до Одеси систематично вимагали з водіїв гроші за невживання заходів адміністративного характеру за виявлені правопорушення. Інспектори, зокрема, зупинили автомобіль, в якому виявили підроблений номер кузову.
"Зловмисники “запропонували” водію сплатити 1 тис. дол. США за непритягнення до відповідальності та не переміщення машини на штрафмайданчик. Під час “торгів” чоловіку вдалося знизити суму до 600 американських доларів", - йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ затримали одного з поліцейських під час отримання половини суми. Напередодні оперативники спецслужби задокументували отримання першої частини хабара іншими працівниками дорожньо-патрульного екіпажу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх поліцейських, причетних до вимагання грошей з водіїв.
Як повідомляв УНН 31 травня, двох поліцейських судитимуть у Чернівцях за підкуп прокурора.