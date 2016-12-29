Иностранец пытался вывезти старинный самовар из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Пограничники обнаружили старинный самовар, который гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Старинный самовар, изготовленный в 1899 году, обнаружили вчера пограничники Могилев-Подольского отряда.
Вывезти за границу антикварный предмет который, очевидно, составляет историко-культурную ценность, пытался 30-летний гражданин Молдовы. Мужчина скрыл раритет среди личных вещей в микроавтобусе "Мерседес", которым ехал на выезд из Украины.
Сейчас самовар изъят в установленном порядке и передан для проведения соответствующей экспертизы.