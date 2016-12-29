Іноземець намагався вивезти старовинний самовар з України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Прикордонники виявили старовинний самовар, який громадянин Молдови намагався вивезти з України. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Старовинний самовар, виготовлений 1899 року, виявили учора прикордонники Могилів-Подільського загону.
Вивезти за кордон антикварний предмет який, очевидно, становить історично-культурну цінність, намагався 30-річний громадянин Молдови. Чоловік приховав раритет серед особистих речей у мікроавтобусі “Мерседес”, яким їхав на виїзд з України.
Наразі самовар вилучено встановленим порядком та передано для проведення відповідної експертизи.