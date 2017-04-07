Инфляция в Украине в марте выросла до почти 2%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в марте 2017 года была зафиксирована инфляция 1,8% по сравнению с инфляцией 1% в феврале 2017 года, передает УНН со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
По сравнению с мартом 2016 года цены на потребительском рынке выросли на 15,1%, а с начала 2017 года - на 3,9%. По данным Госстата, в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%.
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Следовательно, на 1,2-5,3% подорожали фрукты, сахар, сыры, хлеб, кисломолочная продукция, мясо и мясопродукты, сметана, масло.
В то же время существенно (на 7,3%) подешевели яйца. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,3%, в т. ч. табачные изделия - на 2,2%, алкогольные напитки - на 0,8%.
Одежда и обувь подорожали на 10,5%, в том числе, обувь - на 10,7%, одежда - на 10,3%. Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5% произошло главным образом за счет повышения тарифов на электроэнергию на 28,1%.
Повышение цен на транспорт в целом на 0,7% обусловлено в основном подорожанием проезда в железнодорожном транспорте на 3,4% и автодорожном на 2,2%.
В сфере связи цены выросли на 2,5%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 17,1% и мобильной связи на 4,7%.