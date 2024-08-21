Пока что, циркуляция FLіRT в Харьковской области лабораторно не подтверждена. Об этом сегодня заявила директор областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота, передает УНН.

Детали

В Официальном Медиацентре ХОВА рассказали об эпидемической ситуации на Харьковщине. Сейчас циркуляция FLіRT в Харьковской области лабораторно не подтверждена, но рост заболеваемости Covid-19 прослеживается.

Как в Украине, так и на Харьковщине, с июля этого года наблюдается рост заболеваемости Covid-19 - по стране в 6 раз, по области в 2,4 раза. На Харьковщине в июне зарегистрировано 18 случаев коронавируса. Следует отметить, что сейчас циркуляция субварианта коронавируса FLiRT на территории региона не подтверждена - директор Центра профилактики болезней.

По состоянию на 21 августа в Харьковской областной инфекционной больнице находятся 67 пациентов. Отмечается, что треть - дети.

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Что касается взрослых пациентов: пятеро находятся в отделении интенсивной терапии. Трое - на искусственной вентиляции легких с критически тяжелым течением инфекции.

Любовь Махота напомнила, что вакцинация является самым действенным средством профилактики Covid-19 и гриппа.

В Украине прививки против коронавируса проводится мРНК-вакцинами Comirnaty Omicron, адаптированная под штамм «Омикрон» и Comirnaty-детская, для прививки детей в возрасте от 5 до 12 лет.

Напомним,

В Киеве растет количество тяжелых больных коронавирусом: пациентов среди детей становится все больше.

На Сумщине растет количество больных COVID-19: в регионе зафиксировали штамм FLiRT.

Также УНН сообщал, что Франция пожертвует 100 тысяч вакцин странам, пострадавшим от вспышки обезьяньей оспы.