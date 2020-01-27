Имитировали нарушение разведения сил: боевики на Донбассе обстреляли свои позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. На Донбассе боевики зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.
"Вечером 26 января 2020 года украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировала действия вооруженных формирований Российской Федерации по имитации нарушения разведения сил и средств в пределах участка разведения № 3 Петровское", - говорится в сообщении.
По данным прессслужбы, "вооруженные члены вооруженных формирований Российской Федерации, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований Российской Федерации".
Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, все происходило на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая, по мнению представителей вооруженных формирований Российской Федерации, должна предоставить безапелляционные доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины.
"Целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, что в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции до разведения или занятия новых выгодных рубежей вооруженными формированиями Российской Федерации в указанном районе", - добавляется в сообщении.
Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание оккупационной администрации Российской Федерации на необходимость соблюдения существующих договоренностей и недопустимости подобных действий.
Напомним, с начала суток, 27 января, боевики 9 раз обстреляли украинские позиции.