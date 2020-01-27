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Имитировали нарушение разведения сил: боевики на Донбассе обстреляли свои позиции

Киев • УНН

 • 8837 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. На Донбассе боевики зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

Имитировали нарушение разведения сил: боевики на Донбассе обстреляли свои позиции

"Вечером 26 января 2020 года украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировала действия вооруженных формирований Российской Федерации по имитации нарушения разведения сил и средств в пределах участка разведения № 3 Петровское", - говорится в сообщении.

По данным прессслужбы, "вооруженные члены вооруженных формирований Российской Федерации, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований Российской Федерации".

Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, все происходило на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая, по мнению представителей вооруженных формирований Российской Федерации, должна предоставить безапелляционные доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины.

"Целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, что в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции до разведения или занятия новых выгодных рубежей вооруженными формированиями Российской Федерации в указанном районе", - добавляется в сообщении.

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание оккупационной администрации Российской Федерации на необходимость соблюдения существующих договоренностей и недопустимости подобных действий.

Напомним, с начала суток, 27 января, боевики 9 раз обстреляли украинские позиции.

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