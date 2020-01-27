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Імітували порушення розведення сил: бойовики на Донбасі обстріляли власні позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. На Донбасі бойовики зайшли на ділянку розведення на місця позицій підрозділів Об’єднаних сил, які були вивільнені при розведенні, та відкрили показовий вогонь трасуючими кулями у бік збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ у Facebook.

Імітували порушення розведення сил: бойовики на Донбасі обстріляли власні позиції

“Увечері 26 січня 2020 року українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зафіксувала дії збройних формувань Російської Федерації щодо імітації порушення розведення сил та засобів у межах ділянки розведення № 3 Петрівське”, — сказано у повідомленні.

За даними пресслужби, “озброєні члени збройних формувань Російської Федерації, використовуючи рельєф місцевості та високу рослинність, зайшли на ділянку розведення на місця позицій підрозділів Об’єднаних сил, які були вивільнені при розведенні, та відкрили показовий вогонь трасуючими кулями у бік збройних формувань Російської Федерації”.

Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, все відбувалось на відстані 250 метрів від відеокамери спостереження ОБСЄ, яка, на думку представників збройних формувань Російської Федерації, має надати безапеляційні докази факту порушення розведення сил та засобів з боку Збройних Сил України.

“Метою таких дій може бути загострення ситуації на ділянці розведення, яка у подальшому може призвести до повернення військ на вихідні позиції до розведення або зайняття нових вигідних рубежів збройними формуваннями Російської Федерації у зазначеному районі”, — додається у повідомленні.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін звертає увагу окупаційної адміністрації Російської Федерації на необхідність дотримання існуючих домовленостей та неприпустимість подібних дій.

Нагадаємо, з початку доби, 27 січня, бойовики 9 разів обстріляли українські позиції.

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