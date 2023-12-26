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Игнат опроверг заявление минобороны рф об уничтожении двух Су-24 во время атаки на Феодосию

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 08:50  •  5706 просмотра

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Воздушные силы опровергают заявление россии об уничтожении двух самолетов Су-24, представитель Игнат отмечает регулярную дезинформацию со стороны россии.

В Воздушных силах ВСУ опровергли заявление минобороны россии о якобы уничтожении двух украинских самолетов Су-24 во время атаки на Феодосию в оккупированном Крыму, в результате которой был поражен российский большой десантный корабль "Новочеркасск". Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире Радио Свобода (программа Свобода. Утро), передает УНН.

Конечно, не подтверждаю. Они же каждый день уничтожают по пять наших самолетов у себя в сводках. Поэтому никаких вариантов - здесь верить не нужно. Су-24М - это самолеты бригады тактической авиации, в Староконстантинове место дислокации самолетов. Понятно, что сейчас авиация не сидит дома, сейчас авиация на оперативных аэродромах выполняет те боевые задачи. Конечно, россия будет пытаться вложить населению факты об уничтожении нашей авиации. Пакет самолетов они уничтожают у себя в сводках. Это не то, чтобы какие-то СМИ писали или телеграмм-каналы, а это официальные их сводки, фейковые. Там в месяц выходит весь боевой состав авиации. Несмотря на то, они начали уже F-16 уничтожать. Поэтому верить российским заявлениям о каких-то там уничтоженных самолетах, не стоит

- сказал Игнат.

Относительно того, мог ли пораженный российский корабль использоваться для перевозки оружия, Игнат отметил, что "взрыв обусловлен не просто подрывом чего-то незначительного".

В минобороны рф признали повреждение корабля "Новочеркасск" в Феодосии26 декабрь 2023, 07:06 • 23695 просмотров

"Это детонация боеприпасов, большой десантный корабль используется для перевозки как техники и вооружения, так и для личного состава. Он потому и называется десантный, чтобы нагрузить свои отсеки и переместиться быстрее от одного берега на другой. Этот корабль мог использоваться для перевозки грузов в порты оккупированных территорий, в частности на Запорожском направлении, также мог перевозить в Феодосию или другие порты боеприпасы, в том числе и "шахеды". Враг атакует постоянно "шахедами", и уничтожение большой партии, будем надеяться, что это большая партия, может дать нам определенный карт-бланш, как говорится", - рассказал Игнат.

На вопрос о том, какими именно ракетами был поражен корабль "Новочеркасск", Игнат ответил: "Крылатыми. Сейчас журналисты будут спрашивать: нашими или партнерскими. Каждый производитель хочет видеть результат своей работы, такой собственно результат, как конечно и рекламу своего вооружения. У нас есть Storm Shadow, есть Scalp на вооружении, которые нам передают партнеры. Конечно, нам хотелось бы иметь немецкую ракету Taurus - это крылатая ракета с большей дальностью".

Игнат отметил, что у российских сил "есть очень серьезное ПВО".

"Защита безусловно у них есть. Не нужно быть наивными и думать, что у них нет ПВО. Там есть очень серьезное ПВО. Его надо преодолеть с помощью определенных тактических приемов, которые применяют Воздушные силы, можно благодаря западному вооружению. Мы это уже неоднократно видели - флагман флота крейсер "москва". Была проведена блестящая спецоперация, нанесены удары, собственно перехитрили россиян и продолжаем это делать и сейчас. Западное вооружение плюс хорошо спланированные тактические операции приводят к результату", - сказал Игнат.

Дополнение

В ночь на 26 декабря Украина нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированном Крыму.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Ігнат заперечив заяву міноборони рф про знищення двох Су-24 під час атаки на Феодосію
Ignat denied the statement of the Russian Ministry of Defense about the destruction of two Su-24 during the attack on Feodosia
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