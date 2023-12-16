Игнат объяснил почему воздушная тревога стала длиннее во время массированных атак

российские оккупанты как правило запускают "Шахеды" с вечера. Из-за большого запаса хода, они могут наматывать круги, а не сразу заходить на цель. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Запускают "Шахеды", как правило, группами, волнами, они разлетаются, маневрируют, запас хода у них большой. Это двигатели внутреннего сгорания... Тот маршрут, который проложили им операторы на месте пуска, тот и остается у них в "памяти". Они таким образом наматывают круги, могут кружить вокруг области, могут лететь по прямой куда их направили, потом уже заходить на цель - рассказал Игнат.

По его словам, пуски начинаются, как правило, с вечера и продолжаются до поздней ночи, пока украинские защитники не уничтожат последний "Шахед".

Я бы не сказал, что так уж и отличается (время атаки - ред.). "Шахеды" всегда летали длинненько. Раньше их пускали из Херсонской области, первые пуски, еще когда Силы обороны еще не выгнали врага на левый берег Днепра, вот тогда и из Херсонской области они пускали. После этого они перешли в Крым. Продолжительность полета становится больше, средняя скорость "Шахеда" 150 км/ч и поэтому так происходит - пояснил Игнат.

Он отметил, что действительно возможно раньше россияне больше по прямой запускали "Шахеды". Сейчас враг ставит перед собой другие цели.

"Для чего они это делают. Во-первых, ищут слабые места. Есть несколько целей, которые ставят перед собой. Прежде всего не нужно забывать, что это не разведывательный дрон, а ударный. У него есть своя цель и он летит ее уничтожить. Они также действительно маневрируют, обнаруживают где их уничтожили, не уничтожили и учитывают эту информацию для дальнейших ударов", - рассказал Игнат.

Дополнение

Воздушные Силы во время ночной атаки уничтожили 30 ударных дронов в 11 областях Украины.