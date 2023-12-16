Игнат объяснил почему воздушная тревога стала длиннее во время массированных атак

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
  •  143862 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  155310 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  141716 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  140445 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  192087 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  186110 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  161973 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  147568 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
14 декабря  •  148228 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
14 декабря  •  137262 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
14 декабря  •  126173 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  108774 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  140805 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  149140 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  139212 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

  •  127807 просмотра
Литва передала Украине несколько миллионов патронов, гранаты и раскладные кровати

Литва передала Украине несколько миллионов патронов, гранаты и раскладные кровати

  •  122718 просмотра
В Киеве ТЦК устроили "облаву" в элитном ресторане: "мажорам" раздают повестки

В Киеве ТЦК устроили "облаву" в элитном ресторане: "мажорам" раздают повестки

  •  118339 просмотра
Нидерланды обещают поддержку энергетическому сектору Украины в условиях войны

Нидерланды обещают поддержку энергетическому сектору Украины в условиях войны

  •  107915 просмотра
На Киев движутся еще две группы БПЛА с Черниговщины - Кличко

На Киев движутся еще две группы БПЛА с Черниговщины - Кличко

  •  45663 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ignat-obyasnil-pochemu-vozdushnaya-trevoga-stala-dlinnee-vo-vremya-massirovannikh-atak

Игнат объяснил почему воздушная тревога стала длиннее во время массированных атак

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 11:21  •  14188 просмотра

Read in English

Как сообщил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, российские войска часто запускают беспилотники "Шахид" в вечернее время с большой дальностью полета, которые способны кружить перед тем, как нанести удар по целям. Эти беспилотники, которые маневрируют и обходят средства защиты, запускаются до тех пор, пока украинские силы не дадут им отпор ночью.

российские оккупанты как правило запускают "Шахеды" с вечера. Из-за большого   запаса хода, они могут наматывать круги, а не сразу заходить на цель. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Запускают "Шахеды", как правило, группами, волнами, они разлетаются, маневрируют, запас хода у них большой. Это двигатели внутреннего сгорания... Тот маршрут, который проложили им операторы на месте пуска, тот и остается у них в "памяти". Они таким образом наматывают круги, могут кружить вокруг области, могут лететь по прямой куда их направили, потом уже заходить на цель

- рассказал Игнат.

По его словам, пуски начинаются, как правило, с вечера и продолжаются до поздней ночи, пока украинские защитники не уничтожат последний "Шахед".

Я бы не сказал, что так уж и отличается (время атаки - ред.). "Шахеды" всегда летали длинненько. Раньше их пускали из Херсонской области, первые пуски, еще когда Силы обороны еще не выгнали врага на левый берег Днепра, вот тогда и из Херсонской области они пускали. После этого они перешли в Крым. Продолжительность полета становится больше, средняя скорость "Шахеда" 150 км/ч и поэтому так происходит

 - пояснил Игнат.

Он отметил, что действительно возможно  раньше россияне больше по прямой запускали "Шахеды". Сейчас враг ставит перед собой другие цели.

"Для чего они это делают. Во-первых, ищут слабые места. Есть несколько целей, которые ставят перед собой. Прежде всего не нужно забывать, что это не разведывательный дрон, а ударный. У него есть своя цель и он летит ее уничтожить. Они также действительно маневрируют, обнаруживают где их уничтожили, не уничтожили и учитывают эту информацию для дальнейших ударов", - рассказал Игнат.

Дополнение

Воздушные Силы во время ночной атаки уничтожили 30 ударных дронов в 11 областях Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Ігнат пояснив чому повітряна тривога стала довшою під час масованих атак
Ihnat explained why the air raid alert became longer during massive attacks
Новости по теме

Игнат объяснил почему воздушная тревога стала длиннее во время массированных атак

Как сообщил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, российские войска часто запускают беспилотники "Шахид" в вечернее время с большой дальностью полета, которые способны кружить перед тем, как нанести удар по целям. Эти беспилотники, которые маневрируют и обходят средства защиты, запускаются до тех пор, пока украинские силы не дадут им отпор ночью.

Война •   •  14188 просмотра
Игнат объяснил почему воздушная тревога стала длиннее во время массированных атак

Из-за непогоды и боевых действий в Украине обесточены почти 700 населенных пунктов

Из-за боевых действий и по техническим причинам в Украине обесточены 443 населенных пункта. Также из-за непогоды без света остаются 240 населенных пунктов.

Общество •   •  14395 просмотра
Из-за непогоды и боевых действий в Украине обесточены почти 700 населенных пунктов

На Авдеевском направлении ни одного серьезного закрепления у врага нет - Барабаш

Российские войска часто атакуют Авдеевку, но украинские военные успешно отбивают их, не допуская значительного закрепления. Украинские снайперы также уничтожили 4 вражеских военных в этом регионе.

Война •   •  17025 просмотра
На Авдеевском направлении ни одного серьезного закрепления у врага нет - Барабаш

Поврежден корпус больницы: на Херсонщине показали последствия ночной атаки беспилотников

Атака беспилотника в селе Степановка на Херсонщине повредила местную больницу, в результате чего одно здание было разрушено, а врач получил ранения. Воздушные силы уничтожили 30 ударных беспилотников в 11 областях.

Война •   •  18308 просмотра
Поврежден корпус больницы: на Херсонщине показали последствия ночной атаки беспилотников

Во время ночного обстрела Херсонщины россияне попали в больницу: пострадал врач

Врач в Херсонской области получил ранение ноги от огнестрельного ранения и осколков во время эвакуации пациентов во время обстрела медицинского учреждения с российского беспилотника. Еще трое были ранены во время ночного обстрела.

Война •   •  20050 просмотра
Во время ночного обстрела Херсонщины россияне попали в больницу: пострадал врач

В Минобороны ожидают от местных властей большего содействия мобилизационной работе

Министр обороны Украины Умеров призывает местные органы власти усилить поддержку мобилизации и национальной обороны, включая строительство фортификационных сооружений и подготовку к военной службе и национальному сопротивлению.

Война •   •  21751 просмотра
В Минобороны ожидают от местных властей большего содействия мобилизационной работе

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан получила награду конкурса "Женщины и спорт"

В Олимпийском доме состоялось награждение победительницы конкурса "Женщины и спорт" в номинации "Красота и слава".

Спорт •   •  16293 просмотра
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан получила награду конкурса "Женщины и спорт"

рф пытается создать искусственный конфликт внутри руководства - Умеров

По словам министра обороны Рустема Умерова, россия пытается создать фейковый конфликт внутри украинского руководства и распространить иллюзию, что Украине не хватает международной поддержки. Он отметил важность информационной гигиены на фоне этих дезинформационных усилий.

Политика •   •  20743 просмотра
рф пытается создать искусственный конфликт внутри руководства - Умеров

СБУ показали, как спецназовцы ЦСО "А" ликвидируют российскую пехоту

СБУ обнародовала видео, на котором бойцы Центра специального назначения "А" уничтожают российскую пехоту, несмотря на попытки оккупантов убежать.

Война •   •  22075 просмотра
СБУ показали, как спецназовцы ЦСО "А" ликвидируют российскую пехоту

В Бельгии бывшего сенатора исключили из партии из-за обвинений в работе на китайскую разведку

Ультраправая партия Vlaams Belang (Фламандский интерес) исключила из своих рядов бывшего сенатора Франка Креельмана обвиненного в работе на китайскую разведку.

Политика •   •  21161 просмотра
В Бельгии бывшего сенатора исключили из партии из-за обвинений в работе на китайскую разведку