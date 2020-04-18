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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 22337 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 70999 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100305 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126737 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127761 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170235 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121353 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103055 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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IBU объявил расписание предстоящего сезона Кубка мира по биатлону

IBU объявил расписание предстоящего сезона Кубка мира по биатлону

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Международный союз биатлонистов объявил расписание соревнований Кубка мира на будущий сезон 2020/2021. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ИBU.

Стартовым этапом Кубка мира станут соревнования в Контиолахти (Финляндия) и будут состоять из двух соревновательных дней в уик-энд 28-29 ноября 2020 года. В первые выходные сезона у мужчин и женщин пройдут индивидуальные гонки и спринты, за которые будут начисляться очки Кубка мира. Заключительный этап пройдет в норвежском Холменколлене с 18 по 21 марта 2021 года.

"Разумеется, мы не можем не учитывать тех сложностей, с которыми биатлонная семья столкнулась из-за вспышки эпидемии коронавируса (COVID-19). Но даже в это непростое время мы должны смотреть вперед и строить планы, насколько это возможно. IBU непрерывно готовится к будущему сезону, и мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы наши спортсмены могли выступать в оптимальных и наиболее безопасных условиях, а болельщики - наслаждаться захватывающими соревнованиями", - рассказал генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон.

Стоит отметить, что главное событие сезона - Чемпионат мира по биатлону в Поклюке (Словения), состоится 10-21 февраля 2021-го.

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