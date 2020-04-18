IBU объявил расписание предстоящего сезона Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Международный союз биатлонистов объявил расписание соревнований Кубка мира на будущий сезон 2020/2021. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ИBU.
Стартовым этапом Кубка мира станут соревнования в Контиолахти (Финляндия) и будут состоять из двух соревновательных дней в уик-энд 28-29 ноября 2020 года. В первые выходные сезона у мужчин и женщин пройдут индивидуальные гонки и спринты, за которые будут начисляться очки Кубка мира. Заключительный этап пройдет в норвежском Холменколлене с 18 по 21 марта 2021 года.
"Разумеется, мы не можем не учитывать тех сложностей, с которыми биатлонная семья столкнулась из-за вспышки эпидемии коронавируса (COVID-19). Но даже в это непростое время мы должны смотреть вперед и строить планы, насколько это возможно. IBU непрерывно готовится к будущему сезону, и мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы наши спортсмены могли выступать в оптимальных и наиболее безопасных условиях, а болельщики - наслаждаться захватывающими соревнованиями", - рассказал генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон.
Стоит отметить, что главное событие сезона - Чемпионат мира по биатлону в Поклюке (Словения), состоится 10-21 февраля 2021-го.