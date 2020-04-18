IBU оголосив розклад майбутнього сезону Кубка світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Міжнародний союз біатлоністів оголосив розклад змагань Кубка світу на майбутній сезон 2020/2021. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ІBU.
Стартовим етапом Кубка світу стануть змагання в Контіолахті (Фінляндія) і складатиметься з двох змагальних днів у вік-енд 28-29 листопада 2020-го. У перші вихідні сезону у чоловіків та жінок пройдуть індивідуальні гонки і спринти, за які нараховуватимуться очки Кубка світу. Заключний етап пройде в норвезькому Холменколлені з 18 по 21 березня 2021 року.
"Зрозуміло, ми не можемо не враховувати тих складнощів, з якими біатлонна сім'я зіткнулася через спалах епідемії коронавірусу (COVID-19). Але навіть у цей непростий час ми повинні дивитися вперед і будувати плани, наскільки це можливо. IBU безперервно готується до майбутнього сезону, і ми зробимо все, що від нас залежить, щоб наші спортсмени могли виступати в оптимальних і найбільш безпечних умовах, а вболівальники - насолоджуватися захоплюючими змаганнями", - розповів генеральний секретар IBU Ніклас Карлссон.
Варто відзначити, що головна подія сезону - Чемпіонат світу з біатлону в Поклюці (Словенія), відбудеться 10-21 лютого 2021 року.