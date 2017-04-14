И.Геращенко объявила перерыв в пленарном заседании Верховной Рады

После перерыва парламентарии будут выступать в разном.

Напомним, сегодня Верховная Рада провела традиционный час вопросов к правительству.

Во время часа вопросов к правительству Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что руководитель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции не готова к работе на этой должности. По его словам, правительство выделяло средства на модернизацию системы электронного декларирования, но работа не была сделана. Также В.Гройсман отметил, что зарплата у руководителя НАПК превышает 100 тыс. грн, к тому же, как оказалось, есть еще и премии в размере 200 тыс. грн.