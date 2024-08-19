ГУР показал кадры боевой работы на Кинбурнской косе
Киев • УНН
Группа "Циклон" Международного легиона ГУР МО Украины участвует в операции на Кинбурнской косе, указали в ГУР, перечислив поражение 17 вражеских целей, включая технику, личный состав и огневые позиции оккупантов.
Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видео работы легионеров ГУР на Кинбурнской косе, пишет УНН.
Детали
По данным разведки, воины группы "Циклон" Международного легиона ГУР МО Украины приняли участие в операции на Кинбурнской косе.
"Легионеры ГУР уничтожают оккупантов на Кинбурнской косе", - говорится в сообщении разведки в Telegram.
На видео, как отмечается, - огневое поражение и уничтожение вражеских целей:
1. пулеметный расчет
2. БМ"Тигр"
3. БТР с личным составом
4. наблюдательный пункт
5. пулеметный расчет
6. расчет ПТРК
7. пикап
8. УАЗ с личным составом
9. Машина УАЗ
10. минометный расчет
11. УАЗ
12. антенна
13. наблюдательный пункт
14. личный состав в доме
15. личный состав в доме
16. УАЗ
17. огневая позиция врага
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