ГУР осуществило кибератаку на ресурсы российской партии власти "единая россия" - источник

Главное управление разведки министерства обороны осуществило кибератаку на ресурсы российской партии власти "единая россия", часть ресурсов не работает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Детали

Как сообщил источник УНН, ГУР осуществило кибератаку на ресурсы российской партии власти "единая россия". Сейчас часть ресурсов не работает российской партии не работает, а также под ударом находятся серверы и домены ER.RU и edinros.

Напомним

Задержание и арест заместителя министра обороны шойгу тимура иванова стало возможным благодаря работе подразделения активных действий Главного управления разведки министерства обороны Украины.