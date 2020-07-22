Грузия продлила запрет на международные авиарейсы

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 18706 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100702 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105592 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132070 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110125 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130540 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101924 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102550 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104393 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102042 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Грузия продлила запрет на международные авиарейсы

Грузия продлила запрет на международные авиарейсы

Киев  •  УНН

 • 17778 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Ограничения на регулярные воздушные перевозки в связи с распространением COVID-19 в Грузии продлен до 31 августа. Об этом говорится в сообщении, распространенном Грузинским агентством гражданской авиации, передает УНН.

"Мы хотели бы сообщить вам, что ограничения, наложенные на регулярные международные воздушные перевозки, были продлены до 31 августа 2020 года (31.08.20). Агентство гражданской авиации Грузии уже проинформировало авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы в Грузию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение не распространяется на сообщение с аэропортами Мюнхена, Парижа и Риги.

"Решение о возобновлении регулярных рейсов будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации в Грузии и во всем мире", - заявили в агентстве.

Напомним, ранее в правительстве заявили, что с 1 июля Грузия будет готова принять международных туристов.

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