Грузия продлила запрет на международные авиарейсы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Ограничения на регулярные воздушные перевозки в связи с распространением COVID-19 в Грузии продлен до 31 августа. Об этом говорится в сообщении, распространенном Грузинским агентством гражданской авиации, передает УНН.
"Мы хотели бы сообщить вам, что ограничения, наложенные на регулярные международные воздушные перевозки, были продлены до 31 августа 2020 года (31.08.20). Агентство гражданской авиации Грузии уже проинформировало авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы в Грузию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это решение не распространяется на сообщение с аэропортами Мюнхена, Парижа и Риги.
"Решение о возобновлении регулярных рейсов будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации в Грузии и во всем мире", - заявили в агентстве.
Напомним, ранее в правительстве заявили, что с 1 июля Грузия будет готова принять международных туристов.