Грузинский парламент утвердил новое правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Парламент Грузии девятого созыва 110 голосами против 19 утвердил новый кабинет министров под руководством премьер-министра Георгия Квирикашвили и выразил доверие правительственной программе "Свобода, быстрое развитие, благосостояние", передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
В новом кабмине изменения коснулись только руководства четырех министерств: финансов, экономики, регионального развития и инфраструктуры, а также министерства по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Последнее возглавил Виктор Долидзе, бывший оппозиционер и член партии "Свободные демократы", которая потерпела поражение на парламентских выборах 8 октября.
В новом Кабмине с 18 министров всего две женщины: министр юстиции Тея Цулукиани и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвилы.
Две оппозиционные партии, представленные в парламенте, не поддержали представленный состав правительства.
Как сообщал УНН, президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал распоряжение о назначении Георгия Квирикашвили премьер-министром страны .