Грузинский парламент утвердил новое правительство

В новом кабмине изменения коснулись только руководства четырех министерств: финансов, экономики, регионального развития и инфраструктуры, а также министерства по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Последнее возглавил Виктор Долидзе, бывший оппозиционер и член партии "Свободные демократы", которая потерпела поражение на парламентских выборах 8 октября.

В новом Кабмине с 18 министров всего две женщины: министр юстиции Тея Цулукиани и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвилы.

Две оппозиционные партии, представленные в парламенте, не поддержали представленный состав правительства.

Как сообщал УНН, президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал распоряжение о назначении Георгия Квирикашвили премьер-министром страны .