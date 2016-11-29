Грузинський парламент затвердив новий уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Парламент Грузії дев’ятого скликання 110 голосами проти 19 затвердив новий кабінет міністрів під керівництвом прем’єр-міністра Георгія Квірікашвілі і висловив довіру урядовій програмі “Свобода, швидкий розвиток, добробут”, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.
У новому кабміні зміни торкнулися лише керівництва чотирьох міністерств: фінансів, економіки, регіонального розвитку та інфраструктури, а також міністерства з питань інтеграції в європейські і євроатлантичні структури. Останнє очолив Віктор Долідзе, колишній опозиціонер і член партії “Вільні демократи”, яка зазнала поразки на парламентських виборах 8-го жовтня.
У новому Кабміні з 18 міністрів всього дві жінки: міністр юстиції Тея Цулукіані і держміністр з питань примирення та громадянського рівноправ’я Кетеван Цихелашвили.
Дві опозиційні партії, представлені в парламенті, не підтримали представлений склад уряду.
Як повідомляв УНН, президент Грузії Георгій Маргвелашвілі підписав розпорядження про призначення Георгія Квірікашвілі прем’єр-міністром країни.