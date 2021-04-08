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Грузинских концессионеров Херсонского порта уличили в попытке монополизировать рынок и вытеснить украинцев - СМИ

Грузинских концессионеров Херсонского порта уличили в попытке монополизировать рынок и вытеснить украинцев - СМИ

Киев  •  УНН

 • 24198 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Будущего концессионера Херсонского порта — компанию “Рисоил-Херсон” и ее директора Шоту Хаджишвили обвинили в попытке монополизировать рынок путем ликвидации якорных стоянок, передает УНН ссылаясь на Ukrainian Shipping Magazine.

“Компании, работающие на якорных стоянках Херсонского морского порта, уплачивают в госбюджет более 100 млн гривен и создают рабочие места для тысячи работников. Кроме того, рейдовая перевалка происходит по перспективной для страны схеме: в Херсон грузы доставляются на речных баржах, а дальше — на рейде попадают в морские суда. Таким образом государство экономит ресурсы на содержании автодорог, портовый бизнес — экономит затраты на перевалке грузов, и в итоге — экспорт товаров для всей Украины становится более выгодным”, — пишут в USM.

Но руководство “Рисоил-Херсон” при поддержке Администрации морских портов Украины решило ликвидировать 9 якорных стоянок, которые использовались для рейдовой перевалки грузов. При этом руководитель “Рисоил-Херсон” Шота Хаджишвили аргументировал это заботой об окружающей среде, указывает издание.

“Несмотря на то, что сейчас ни „Рисойл-Херсон“, ни Шота Хаджишвили не вступили в полноценное право управления мощностями Херсонского МТП, под предлогом „борьбы за экологию и безопасность“ уже пытаются фактически монополизировать отрасль путем устранения своих конкурентов. Впрочем, соглашение о концессии, которое подписали Мининфраструктуры и „Рисойл-Херсон“, отнюдь не предусматривала, что концессионер будет хоть каким-то образом вмешиваться в работу других операторов, работающих в гавани Херсона”, — сообщает USM.

Дополнение

26 июня 2020 года между Министерством инфраструктуры Украины, государственным предприятием “Администрация морских портов Украины”, частной компанией “Рисоил-Херсон” и компанией “Проектная компания РисоилХерсон” был подписан договор о передаче в концессию имущества государственного предприятия “Херсонский морской торговый порт” и имущества государственного предприятия “Администрация морских портов Украины”.

Компания “Рисоил” входит в “Индустриальную группу Грузии” Давида Бежуашвили — одного из самых богатых грузинских бизнесменов. Главные активы (Кутаисский автозавод и Ткибульский уголь) Бежуашвили получил при правлении Михеила Саакашвили в Грузии. Брат Давида Бежуашвили Гела при Саакашвили был начальником внешней разведки Грузии.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия и Давид Бежуашвили

К теме

В марте с “Укрзализныци” были уволены глава правления Владимир Жмак и коммерческий директор Иракли Эзугбая. Последний руководил железной дорогой в Грузии во времена президента Саакашвили. После обвинений в хищениях денег уехал с Грузии и оказался в Украине. Тут он владел компанией “Дженерал контейнер сервисес”, которая входит в группу “Рисоил” (“Индустриальная группа Грузии”) и занимается грузоперевозками на железной дороге Украины, очевидно, курсирующих в переданный по договору концессии херсонский порт.

В 2020 году “Укрзализныця” получила убыток в 12 млрд грн, 7 млрд из которых — на грузоперевозках. Причиной называют решение Эзугбая снизить тарифы “Укрзализныци” на грузоперевозки, что по словам народных депутатов, могло приниматься в условиях конфликта интересов — в пользу упомянутых “Дженерал контейнер сервисес” и “Рисоил” самого Эзугбая. Несмотря на обращение народных депутатов к премьер-министру Эзугбая удалось избежать проверки на конфликт интересов. Детально тут.

В этих и других схемах “Укрзализныци” предстоит разобраться теперь созданной в январе этого года парламентской Временной следственной комиссии, поскольку НАБУ схемы не увидело несмотря на имеющийся меморандум с “Укрзализныцей” о совместной борьбе с коррупцией. По одной из версий, бездеятельность НАБУ может быть связана с тесными связями Михеила Саакашвили и первого заместителя директора бюро Гизо Углавы. Детально тут.

Справка

Концессия — это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего предоставление инвестору права на строительство и модернизацию мощностей, оставляя объект в государственной собственности.

Украинские Национальные Новости

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