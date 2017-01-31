Группу контрабандистов старины разоблачили в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили международную группу контрабандистов, которые занимались вывозом и перепродажей предметов старины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
В частности, злоумышленники причастны к контрабандной переправке меча викингов, обнаруженного эстонскими таможенниками на российско-эстонской границе, и, после проведения соответствующих экспертиз, в мае 2016 г. возвращенного в Украину.
Вчера, 30 января, один из контрабандистов был задержан сотрудниками СБУ во время попытки переправить в Беларусь старинный меч романского типа (ХIV-XV вв.), 136 старинных монет разных номиналов и периодов выпуска, а также предметов быта.
Древние предметы обнаружили в технологических полостях автобуса международного сообщения Киев-Минск на МПП "Новые Яриловичи" Черниговской таможни.
Сотрудниками СБУ одновременно в разных регионах страны провели семь обысков у других фигурантов уголовного производства и изъяли более одной тысячи предметов старины, среди которых: ружье, кольца и др. К тому же, у одного из злоумышленников кроме древностей изъяты две боевые гранаты и патроны к пистолету Макарова.
Сейчас установлена причастность пяти украинцев и двух белорусов к незаконному вывозу культурных ценностей в Беларусь с последующим их перемещением в страны Западной Европы и США.
Изъятые предметы направлены на искусствоведческую экспертизу.
Открыли уголовное производство по ст.201 (контрабанда) и ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.