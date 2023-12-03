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Группа преступников напала на шахту по добыче золота в Перу: 9 человек погибли, 15 ранены

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 13:53  •  17724 просмотра

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2 декабря, поздно вечером в результате нападения группы вооруженных людей на шахту "Подероса" в провинции Патас погибли девять человек и 15 получили ранения.

В результате нападения вооруженной группы на золотодобывающую шахту "Подероса" в провинции Патас, Перу, погибли 9 человек и 15 получили ранения, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что группа вооруженных людей напала на шахту "Подероса" в провинции Патас. В результате вооруженного нападения погибли 9 человек и 15 получили ранения.

Национальная полиция Перу восстановила контроль над шахтой, изъяла оружие и задержала семерых подозреваемых в смертельной атаке, совершенной с применением взрывчатки.

До приезда полиции злоумышленники напали на сотрудников службы безопасности предприятия и похитили четырех человек.

Напомним

На Филиппинах в спортивном зале Университета Минданао в городе Марави на юге страны во время католической мессы прогремел взрыв в результате чего погибло четыре человека.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
Група злочинців напала на шахту з видобутку золота у Перу: 9 осіб загинуло, 15 поранено
A group of criminals attacked a gold mining mine in Peru: 9 people died, 15 were injured
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Группа преступников напала на шахту по добыче золота в Перу: 9 человек погибли, 15 ранены

2 декабря, поздно вечером в результате нападения группы вооруженных людей на шахту "Подероса" в провинции Патас погибли девять человек и 15 получили ранения.

Новости Мира •   •  17724 просмотра
Группа преступников напала на шахту по добыче золота в Перу: 9 человек погибли, 15 ранены

Остров Джарылгач в Черном море снова отделился от материка после шторма

Остров Джарылгач в Черном море отделился от материковой части Украины после шторма, несмотря на предыдущие попытки российских оккупантов соединить его с материком песчаной насыпью. Спутниковые данные показывают, что море прорвало косу в трех местах, отрезав доступ к острову.

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Остров Джарылгач в Черном море снова отделился от материка после шторма

лукашенко поехал в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Президент Беларуси Александр Лукашенко во второй раз в 2023 году посещает Пекин, чтобы обсудить торгово-экономические, инвестиционные и международные вопросы с председателем КНР Си Цзиньпином.

Политика •   •  23213 просмотра
лукашенко поехал в Китай на встречу с Си Цзиньпином

россияне готовят волну дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными - Координационный штаб

российская пропаганда планирует распространять дезинформацию о причинах остановки обмена пленными, связывая это с позицией Украины, чтобы подорвать доверие к украинской власти и дестабилизировать общество. россия препятствует обмену пленными с лета, обвиняя в этом Украину.

Политика •   •  22530 просмотра
россияне готовят волну дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными - Координационный штаб

Наталья Гуменюк уходит с должности спикера Сил обороны юга

Наталья Гуменюк уволилась с должности в Южном управлении сил обороны Украины, не уточняя причин своего увольнения.

Общество •   •  20528 просмотра
Наталья Гуменюк уходит с должности спикера Сил обороны юга

Северная Каролина признала Голодомор геноцидом украинского народа

Губернатор штата Северная Каролина Рой Купер объявил 25 ноября Днем памяти жертв Голодомора в Северной Каролине, признавая 90-ю годовщину геноцида украинцев.

Общество •   •  21176 просмотра
Северная Каролина признала Голодомор геноцидом украинского народа

Завтра пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" откроют для пустых грузовиков

Начиная с 4 декабря, Украина откроет границу Угринов-Долгобичув для пустых грузовиков весом более 7,5 тонн, чтобы уменьшить пробки и увеличить пропускную способность на украинско-польской границе.

Политика •   •  25335 просмотра
Завтра пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" откроют для пустых грузовиков

"Лыжный экспресс" возвращается: на праздники в Украине запустят поезд до курортного Славского

Укрзализныця возобновляет курсирование поезда №743 из Киева в Славское с 21 декабря, билеты на него открыты в продаже с 3 декабря. С 10 декабря маршрут включает остановку в Будапеште и Вене.

Общество •   •  21440 просмотра
"Лыжный экспресс" возвращается: на праздники в Украине запустят поезд до курортного Славского

Обсудили поддержку Украины и конференцию по производству оружия: Ермак провел переговоры с Салливаном

Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины. Они также обсудили подготовку к предстоящей украинско-американской конференции по производству вооружений в Вашингтоне.

Политика •   •  26969 просмотра
Обсудили поддержку Украины и конференцию по производству оружия: Ермак провел переговоры с Салливаном

Пограничники задержали восьмерых мужчин, которые хотели пересечь украинско-словацкую границу

Украинские пограничники задержали восьмерых мужчин, в том числе организатора, при попытке незаконного пересечения границы со Словакией. Все задержанные - граждане Украины из разных регионов.

Криминал и ЧП •   •  22134 просмотра
Пограничники задержали восьмерых мужчин, которые хотели пересечь украинско-словацкую границу