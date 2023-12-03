Группа преступников напала на шахту по добыче золота в Перу: 9 человек погибли, 15 ранены

В результате нападения вооруженной группы на золотодобывающую шахту "Подероса" в провинции Патас, Перу, погибли 9 человек и 15 получили ранения, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что группа вооруженных людей напала на шахту "Подероса" в провинции Патас. В результате вооруженного нападения погибли 9 человек и 15 получили ранения.

Национальная полиция Перу восстановила контроль над шахтой, изъяла оружие и задержала семерых подозреваемых в смертельной атаке, совершенной с применением взрывчатки.

До приезда полиции злоумышленники напали на сотрудников службы безопасности предприятия и похитили четырех человек.

Напомним

На Филиппинах в спортивном зале Университета Минданао в городе Марави на юге страны во время католической мессы прогремел взрыв в результате чего погибло четыре человека.