Группа иранцев напала на АЗС возле Киева: слили 280 л бензина и 240 л ДТ

В полиции сообщили, что по предварительному сговору мужчины вместе с наемным водителем грузовика проникли на территорию пилорамы. Там они в сторожке закрыли работника автозаправочной колонки, после чего самовольно начали сливать топливо в цистерну грузового автомобиля. Заправщик не растерялся — сразу нажал “тревожную кнопку”, которой была оборудована сторожка и вызвал частную охрану.

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“За считанные минуты на место происшествия прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, работники частной охраны. Однако, злоумышленники успели слить 280 л бензина и 240 л дизельного топлива”, — говорится в сообщении.

На месте преступления полицейские задержали трех мужчин. Ими оказались граждане Ирана, которые длительное время законно проживают на территории Украины. В порядке ст. 208 УПК Украины их поместили в изолятор временного содержания. О задержании злоумышленников сообщено консульство их государства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины и объявлено подозрение. Решается вопрос об избрании нападающим меры пресечения. Продолжается следствие.