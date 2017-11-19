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Група іранців напала на АЗС біля Києва: злили 280 л бензину та 240 л ДП

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Києво-Святошинському районі група іноземців намагалася силоміць повернути паливо, за поставку якого вчасно не розрахувалося керівництво підприємства. Нападників затримано на місці злочину, їм загрожує ув’язнення до шести років, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Київській області.

У поліції повідомили, що за попередньою змовою чоловіки разом з найманим водієм вантажівки проникли на територію пилорами. Там вони у сторожці закрили працівника автозаправної колонки, після чого самоправно почали зливати паливо у цистерну вантажного автомобіля. Заправник не розгубився — одразу натиснув “тривожну кнопку”, якою була обладнана сторожка та викликав приватну охорону.

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"За лічені хвилини на місце події прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, працівники приватної охорони. Однак, зловмисники встигли злити 280 лбензину та 240 л дизельного палива", - йдеться у повідомленні.

На місці злочину поліцейські затримали трьох чоловіків. Ними виявилися громадяни Ірану, які тривалий час законно проживають на території України. У порядку ст. 208 КПК України їх поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Про затримання зловмисників повідомлено консульство їхньої держави.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України та оголошено підозру. Вирішується питання про обрання нападникам міри запобіжного заходу. Триває слідство.

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