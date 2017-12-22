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Гройсман заверил, что в этом отопительном сезоне цены на газ не будут повышаться

Киев • УНН

 • 10768 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В этом отопительном сезоне оснований для повышения цены газа нет. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время итоговой пресс-конференции передает УНН.

Гройсман заверил, что в этом отопительном сезоне цены на газ не будут повышаться

"В этом отопительном сезоне мы не видим оснований повышения цен на газ", - заявил он.

В то же время, как уточнил Премьер, на следующий год будет новая формула для расчета цены, поэтому стоимость газа будет зависеть от колебания цен на газовом рынке.

При этом глава правительства заявил, что хочет, чтобы Украина вообще жила без импортного газа.

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"Раньше мы думали, по какой цене будем покупать российский газ, выпрашивали специальную цену, но уже 2 года подряд живем без российского газа. Я ставлю задачу - жить без импортируемого газа. Моя задача построить такую добычу, чтобы мы сами себя обеспечивали газом. Тогда цена на внутреннем рынке снизится навсегда", - подчеркнул В.Гройсман.

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