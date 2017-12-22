Гройсман запевнив, що цього опалювального сезону ціни на газ не підвищуватимуться
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У цьому опалювальному сезоні підстав для підвищення ціни газу немає. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час підсумкової прес-конференції передає УНН.
“В цьому опалювальному сезоні ми не бачимо підстав підвищення цін на газ”, — заявив він.
Водночас, як уточнив Прем’єр, на наступний рік буде нова формула для розрахунку ціни, тому вартість газу залежатиме від коливання цін на газовому ринку.
При цьому глава уряду заявив, що хоче, щоб Україна взагалі жила без імпортного газу.
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“Раніше ми думали, по якій ціні будемо купувати російський газ, випрошували спеціальну ціну, але вже 2 роки поспіль живемо без російського газу. Я ставлю завдання — жити без імпортованого газу. Моє завдання побудувати таке видобування, щоб ми самі себе забезпечували газом. Тоді ціна на внутрішньому ринку знизиться назавжди”, — підкреслив В.Гройсман.