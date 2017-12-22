Гройсман считает, что конфликт Луценко и Данилюка не повлияет на сотрудничество с МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Взаимоотношения Генерального прокурора Украины Юрия Луценко и министра финансов Александра Данилюка не повлияют на сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Я не думаю, что взаимоотношения двух должностных лиц могут влиять на взаимодействие 45 млн государства с нашими международными партнерами", - подчеркнул он.
Также он отметил, что сейчас Украина сотрудничает с МВФ по нынешней программе.
Напомним, 21 декабря А.Данилюк заявил, что Генеральная прокуратура Украины препятствует расследованию в отношении бывших владельцев ПриватБанка, и поэтому Генпрокурор Юрий Луценко должен уйти в отставку.