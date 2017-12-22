Гройсман считает, что конфликт Луценко и Данилюка не повлияет на сотрудничество с МВФ

"Я не думаю, что взаимоотношения двух должностных лиц могут влиять на взаимодействие 45 млн государства с нашими международными партнерами", - подчеркнул он.

Также он отметил, что сейчас Украина сотрудничает с МВФ по нынешней программе.

Напомним, 21 декабря А.Данилюк заявил, что Генеральная прокуратура Украины препятствует расследованию в отношении бывших владельцев ПриватБанка, и поэтому Генпрокурор Юрий Луценко должен уйти в отставку.