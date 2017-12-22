Гройсман вважає, що конфлікт Луценка та Данилюка не вплине на співпрацю з МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Взаємовідносини Генерального прокурора України Юрія Луценка та міністра фінансів Олександра Данилюка не вплинуть на співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"Я не думаю, що взаємовідносини двох посадових осіб можуть впливати на взаємодію 45 млн держави з нашими міжнародними партнерами", - наголосив він.
Також він зазначив, що наразі Україна співпрацює з МВФ за нинішньою програмою.
Нагадаємо, 21 грудня О.Данилюк заявив, що Генеральна прокуратура України перешкоджає розслідуванню щодо колишніх власників ПриватБанку, і тому Генпрокурор Юрій Луценко має піти у відставку.