Премьер требует от МВД адекватной реакции на схватку под ВР

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60565 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73285 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76179 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106558 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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10 марта, 09:12 • 104463 просмотра

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует адекватной реакции на действия протестующих вчера возле Верховной Рады против правоохранителей. Об этом он сказал во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Тех, кто защищает покой страны, мы тоже должны защищать как общество. Посмотрите, что произошло вчера возле украинского парламента?! Кто дал право поднимать руку на этих молодых ребят, которые защищают Украину, которые защищают порядок, никогда руки не поднимут просто так... Я считаю, Арсен Борисович (Аваков - ред.), мы должны начать серьезное наступление на эту вакханалию. В стране нужно поставить точку в этом беспределе. И требования должны быть одинаковы как для Премьер-министра, так и для каждого", - подчеркнул он.

Гройсман отметил, что в стране никто никому не запрещает протестовать, выходить лозунгами, но совершать преступления - нет.

"Я требую адекватной реакции правоохранительной системы. Если надо, давайте, будем обращаться к лучшим юристам, которые будут защищать наше государство", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНН, 27 февраля схватка между митингующими и правоохранителями произошла под стенами Верховной Рады.

В результате происшествия под зданием Верховной Рады Украины пострадало 14 правоохранителей.

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