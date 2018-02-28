Прем’єр вимагає від МВС адекватної реакції на сутичку під ВР

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає адекватної реакції на дії протестувальників вчора біля Верховної Ради проти правоохоронців. Про це він сьогодні сказав під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“Тих, хто захищає спокій країни, ми маємо теж захищати як суспільство. Подивіться, що відбулося вчора біля українського парламенту?! Хто дав право піднімати руку на цих молодих хлопців, які захищають Україну, які захищають порядок, які ніколи руки не піднімуть просто так... Я вважаю, Арсене Борисовичу (Аваков — ред.), ми маємо розпочати серйозний наступ на цю вакханалію. В країні потрібно поставити крапку в цьому беззаконні. І вимоги мають бути однакові як для Прем’єр-міністра, так і для кожного”, — наголосив він.

Гройсман зазначив, що в країні ніхто нікому не забороняє протестувати, виходити лозунгами, але чинити злочини — ні.

“Я вимагаю адекватної реакції правоохоронної системи. Якщо треба, давайте, будемо звертатися до кращих юристів, які будуть захищати нашу державу”, — підкреслив Глава уряду.

Як повідомляв УНН, 27 лютого сутичка між мітингувальниками і правоохоронцями сталася під стінами Верховної Ради.

Внаслідок події під будівлею Верховної Ради України постраждало 14 правоохоронців.

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