Гройсман рассчитывает, что к 2020 году добыча газа увеличится до 20 млрд кубов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает, что к 2020 году добыча газа в Украине увеличится до 20 млрд кубометров в год. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
Глава правительства ожидает, что в краткосрочной перспективе добыча газа в нашей стране вырастет до 16 млрд кубометров.
"К 2020 году добыча газа должна вырасти до 20 млрд кубометров", - отметил В.Гройсман.
Напомним, Премьер пообещал, что зарплаты и пенсии украинцев будут расти быстрее цен.