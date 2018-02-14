Гройсман розраховує, що до 2020 року видобуток газу збільшиться до 20 млрд кубів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розраховує, що до 2020 року видобуток газу в Україні збільшиться до 20 мільярдів кубометрів на рік. Про це він заявив під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
Очільник уряду очікує, що у короткостровій перспективі видобуток газу в нашій державі зросте до 16 мільярдів кубометрів.
"До 2020 року видобуток газу має зрости до 20 мільярдів кубометрів", - зазначив В.Гройсман.
Нагадаємо, Прем'єр пообіцяв, що зарплати та пенсії українців зростатимуть швидше за ціни.