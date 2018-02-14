Гройсман пообещал, что зарплаты и пенсии украинцев будут расти быстрее цен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что зарплаты и пенсии украинцев будут расти быстрее цен. Соответствующее заявление он сделал на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Наша задача - чтобы доходы украинцев росли быстрее, чем цены", - заявил он.
По словам В.Гройсмана, в прошлом году реальный рост заработной платы составил 19%, но номинальная была выше.
Однако рост цен поглотило это повышение, потому реальный рост было только 19%.
Кроме того, как уточнил Премьер, в прошлом году правительство повысило пенсии украинским пенсионерам. В среднем повышение составило 561 грн.
"Мы должны обеспечить дальнейшее повышение пенсий", - подчеркнул В.Гройсман.
Напомним, эксперты прогнозируют ухудшение экономического положения украинцев в первые месяцы 2018 года.