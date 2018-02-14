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Гройсман пообіцяв, що зарплати та пенсії українців зростатимуть швидше за ціни

Гройсман пообіцяв, що зарплати та пенсії українців зростатимуть швидше за ціни

Київ • УНН

 • 14320 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв, що зарплати та пенсії українців зростатимуть швидше за ціни. Відповідну заяву він зробив на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

"Наше завдання – щоб доходи українців зростали швидше, аніж ціни", - заявив він.

За словами В.Гройсмана, минулого року реальне зростання заробітної плати становило 19%, але номінальне було більшим.

Однак зростання цін поглинуло це підвищення, тому реальне зростання було лише 19%.

Крім того, як уточнив Прем’єр, минулого року уряд підвищив пенсії українським пенсіонерам. У середньому підвищення становило 561 грн.

"Ми маємо забезпечити подальше підвищення пенсій", - наголосив В.Гройсман.

Нагадаємо, експерти прогнозують погіршення економічного становища українців у перші місяці 2018 року.

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